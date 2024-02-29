影／Spark殺警嫌犯竹聯幫萬少丞胞弟 酒醉在淡水攻擊女警

2014年參與台北Spark夜店殺警案的竹聯幫和堂份子萬少丞的弟弟，昨天晚上在新北市淡水區鄧公路，酒醉走在路中央被女警勸離，竟發酒瘋攻擊女警頭部造成頭頸挫傷，快打警力獲報趕抵支援，壓制逮捕萬嫌依妨害公務移送法辦。

警方指出，張姓女警昨晚7時許趕赴處理爭吵糾紛途中經過淡水區鄧公路30巷，發現30歲萬姓男子酒醉走在路中央，即上前勸阻，萬男卻惱羞成怒猛烈攻擊女警頭部，萬男妻子見狀上前攔阻仍制止不了。