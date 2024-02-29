賊星該敗！喬監視器反而被錄 專偷打烊名店的慣竊認栽

歐姓慣嫌在行竊前，為避免遭監視器拍攝到留下證據，都會先調整監視器角度，沒想到，他在調整監視器時，反而拍到自己正面。圖／警方提供 25歲歐姓男子長期鎖定台中、彰化已打烊的名店涉嫌行竊，下手時，他都會調整店內監視器，以避免留下證據，日前，他再到彰化市一家串燒店偷走2萬元後，沒想到在轉監視器時，反而拍到自己正面，被警方鎖定目標，2月27日晚間，被彰化警分局逮捕，依竊盜罪嫌移送法辦。

彰化警察分局民生路派出所 2月16日晚間接獲彰化市成功路一間由老屋改建的串燒店報案，稱店內被竊賊潛入，損失兩萬元。 警方依店家提供的影片追查，發現監視器影門拍到的竊嫌，是長期遊走台中及彰化的歐姓男子。

警方指出，歐嫌下手目標都是已打烊的名店，行竊前，都事先至周遭觀察地形後，利用毀損及翻越門窗等方式進入店內偷竊，為避免遭監視器拍攝到留下證據，都會先調整監視器角度，沒想到，他在調整監視器時，反而拍到自己正面，賊星該敗，被警方鎖定。

由於歐嫌行蹤不定，警方取得拘票後，發現本月27日晚間，他從彰化市騎機車北上搜尋作案目標，民生路派出所警員林威宇在彰化市中山路與彰南路口，突然發現一名步行男子外型神似歐嫌，經確認，立即通報線上其他同仁前往支援。

林威宇跟監歐嫌到中山路上一間網咖，歐嫌悠閒的在網咖外面抽菸，確定歐嫌面容後，警方進入查獲正沉浸在網路世界的歐嫌，依監視器取得的影像為證，被警方依照加重竊盜罪嫌移送法辦。

警方指出，此次逮捕歐嫌的警員林威宇，綽號「行走的人臉辨識系統」，他自己戲稱做夢都夢到歐嫌的穿著服裝，心繫所內案件，才能一眼認出竊嫌，證明賊星該敗。