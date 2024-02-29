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遭拆台炎上風波 幻術師大仙喊話勿肉搜：讓事情過去

聯合報／ 記者楊德宜賴香珊／台北即時報導

「幻術師大仙」表示，很多人很氣憤，「還說要肉搜他們兩個人出來「幻術師大仙」，或者是叫誰出來道歉，「其實這並不是我所樂見的」，已經變成是在製造仇恨對立，沒有必要。圖／取自「幻術師大仙-Daxien the illusionist」臉書粉專
「幻術師大仙」表示，很多人很氣憤，「還說要肉搜他們兩個人出來「幻術師大仙」，或者是叫誰出來道歉，「其實這並不是我所樂見的」，已經變成是在製造仇恨對立，沒有必要。圖／取自「幻術師大仙-Daxien the illusionist」臉書粉專
國內魔術師「幻術師大仙」日前在南投表演，遭草屯新世代扶輪社2名男子突襲翻出道具，無禮拆台，「一生的志業被人踩在腳下蹂躪」；他今天凌晨在臉書發文表示，「過去的就讓他過去吧」。

「幻術師大仙」受草屯新世代扶輪社邀請到南投演出，卻遭當眾拆台引發網友撻伐，該扶輪社社長洪昭銘昨由該社3-1區助理總監、縣議員簡千翔陪同出面再次向大仙致歉，該社昨晚再發聲明，涉事2社友退社，相關幹部辭職以示負責。

「幻術師大仙」今天凌晨透過2分鐘的影片表示，他感謝各界關注，各行各業常會遇到一些不合理的待遇，常要被迫接受、摸摸鼻子忍受，「這些對我們來說不公平的，尤其是表演行業，真的很常遇到」。

他表示，他希望大眾切入角度是要好好尊重表演者，「你不要看到他在台上好像在做一些簡單的事情，實際上人家的心血就在那裡」，隨意地去拆穿或是影響，這些都是非常不尊重人的行為。

「幻術師大仙」表示，魔術表演是為了要創造驚奇跟想像還有歡樂，很多人很氣憤，「還說要肉搜他們兩個人出來「幻術師大仙」，或者是叫誰出來道歉，一定要把人抓出來，一定可能要做一個處罰，「其實這並不是我所樂見的」，已經變成是在製造仇恨對立，沒有必要。

「幻術師大仙」表示，魔術表演是為了要創造驚奇跟想像還有歡樂，很多人很氣憤，「還說要肉搜他們兩個人出來」，或者是叫誰出來道歉，一定要把人抓出來，一定可能要做一個處罰，「其實這並不是我所樂見的」，已經變成是在製造仇恨對立，沒有必要。

他說，透過這個事件讓全台灣很多人都有機會去想想，「台上的表演者花很多心血，我都要好好尊重」，其實這個目的就已經達到了。所以請大家不要再去肉搜這兩名社員，也不需要再去一定要逼誰道歉，「我們就讓過去的事情過去吧」，過去、放下，我們日子要繼續過，希望大家以後都會愈來愈好。

南投 多人

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