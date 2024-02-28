影／高雄警開槍追捕縱火男 影像曝光
高雄警方今天追捕涉縱火案的李姓男子，李開車逃捕，警方先後追捕近6小時，共開11槍，今晚李和朋友2人同車，在偏鄉道路飆速上百公里，最後撞橋梁護欄受傷被捕。警方開槍查捕影像曝光。
據了解，2月7日高雄市大寮區某工廠發生火警，未造成傷亡，後來經消防局鑑識出疑遭人縱火，高雄地檢署指揮林園警分局查辦，專案小組調查並擴大調閱監視器，拘提涉案的陳姓、廖姓2男子到案，聲押獲准，再追查出李姓男子（56歲）涉案，追查他的去向。
今天下午1時許，林園警分局偵查隊持拘票及搜索票，赴高雄市杉林區拘提李姓男子，不料，在杉林區通仙巷，遇李開車載鄭姓男子（36歲）涉嫌衝撞員警，警方連開8槍，李仍加速逃逸。
林園警方通報轄區旗山分局協助圍捕，經調閱監視器，發現李的轎車一直在杉林區繞行，警方到處追車，直到今天晚間7時20分許，杉林分駐所員警在杉林區司馬路發現李的轎車，李見警車竟加速逃竄，沿路時速高達百餘公里。
警方追車到杉林區司馬路2巷口附近，發現李姓男子的轎車撞上橋梁護欄，員警下車欲逮捕李，李等2人不下車，員警對空鳴2槍，並射擊輪胎1槍，李才下車就擒。
警方在車上查獲疑似安非他命等毒品殘渣、吸食器、空氣槍及鋼珠，將他們送醫後，2人意識清楚。全案將依公共危險、毀損、妨礙公務及違反毒品危害防制條例罪嫌偵辦。
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