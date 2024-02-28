鑽車縫釀大禍…女騎士撞公車再撞破貨車油箱 一路漏害4機車6人慘摔

新北市張姓女子今天騎機車行經中和區往板橋方向，因見前方有公車停靠外側車道上下乘客，疑因鑽車縫不慎先撞公車再碰撞中線車道貨車，害貨車漏油，又導致4輛無辜機車共6人慘摔，警方通報清潔隊派員清理路面油漬。張女及貨車駕駛張姓男子相關肇事責任歸屬現由警方調查釐清中。

中和警分局接獲今天下午2時52分接獲110通報在中和區中山路三段106號前、中山路三段與民有街口、中山路三段與莒光路口，疑因有貨車漏油導致多輛機車滑倒的交通事故，員警到場發現起因竟是張姓女子（28歲）騎機車自中和區中山路三段往板橋方向行駛，見前方有公車停靠外側車道上下乘客，疑因鑽車縫煞車不及，不慎先碰撞同向右側由周姓男子（55歲）駕駛的公車，再碰撞同向左側張男（64歲）駕駛的小貨車。

張男事後表示，因該處車流過大，無法立即停靠路邊，往前行駛至中和區中山路3段與莒光路口，再迴轉回到案發現場，卻不知張女碰撞時造成其小貨車油箱破裂漏油，導致4輛機車由吳姓男子（42歲）騎車後載乘客吳姓女子（12歲）、張姓女子（41歲）騎車後載乘客吳姓女子（16歲）、機車騎士戴姓男子（55歲）、林姓男子（36）等6人連人帶車滑倒受傷，其中張女及騎士林男二人由救護車送醫治療。

由於路面油漬範圍頗大，警方通報清潔隊派員清理路面油漬，張女及貨車駕駛張男和受波及4名機車騎士與公車司機酒測值均為零，張姓女騎士相關肇事責任歸屬及貨車司機漏油害無辜騎士摔傷，現由警方調查釐清中。