影／三寶狹路相逢…保時捷跨雙黃線「騎」上機車 逆向翁全身傷

台中市西屯區黎明路三段在今天下午3時許，發生一起保時捷休旅車與機車的交通事故，保時捷將機車壓在車頭底下，兩輪騰空，被撞上的機車騎士因此手腳有多處擦挫傷，但救護車到場時意識清楚，暫無生命危險；警方調查，二名駕駛都無酒駕，但保時捷跨越雙黃線左轉、機車逆向行駛是釀禍原因，詳細的肇因有待後續調查釐清。

經查，賴姓男子（32歲）今天下午3時許，駕駛保時捷休旅車，由黎明路三段的餐廳停車場，起步後欲左轉往西屯路方向行駛，賴車跨越雙黃線，當時張姓老翁（69歲）駕駛機車黎明路三段238號前起步，沿黎明路三段往福科路方向行駛，但逆向左轉，二車碰撞後，賴車將機車壓在車底下，賴車二輪騰空。

警方獲報到場，張翁身體手腳多處擦傷，有意識，經送台中榮總醫院診治，賴男則無受傷，雙方都無酒精濃度，初判是違反標線禁制（跨越雙黃線）、逆向行駛釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。