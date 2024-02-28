快訊

住戶可以回家了！三重2棟傾斜大樓結構未受損 明上午8時即可返家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三寶狹路相逢…保時捷跨雙黃線「騎」上機車 逆向翁全身傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區黎明路三段在今天下午3時許，發生一起保時捷休旅車與機車的交通事故，保時捷將機車壓在車頭底下，兩輪騰空，被撞上的機車騎士因此手腳有多處擦挫傷，但救護車到場時意識清楚，暫無生命危險；警方調查，二名駕駛都無酒駕，但保時捷跨越雙黃線左轉、機車逆向行駛是釀禍原因，詳細的肇因有待後續調查釐清。

經查，賴姓男子（32歲）今天下午3時許，駕駛保時捷休旅車，由黎明路三段的餐廳停車場，起步後欲左轉往西屯路方向行駛，賴車跨越雙黃線，當時張姓老翁（69歲）駕駛機車黎明路三段238號前起步，沿黎明路三段往福科路方向行駛，但逆向左轉，二車碰撞後，賴車將機車壓在車底下，賴車二輪騰空。

警方獲報到場，張翁身體手腳多處擦傷，有意識，經送台中榮總醫院診治，賴男則無受傷，雙方都無酒精濃度，初判是違反標線禁制（跨越雙黃線）、逆向行駛釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

台中市賴姓男子駕駛的保時捷休旅車在今天下午行經西屯區時，與張姓老翁的機車發生碰撞，將張翁機車壓在車頭底下。圖／讀者提供
台中市賴姓男子駕駛的保時捷休旅車在今天下午行經西屯區時，與張姓老翁的機車發生碰撞，將張翁機車壓在車頭底下。圖／讀者提供
台中市賴姓男子駕駛的保時捷休旅車在今天下午行經西屯區時，與張姓老翁的機車發生碰撞，將張翁機車壓在車頭底下。圖／讀者提供
台中市賴姓男子駕駛的保時捷休旅車在今天下午行經西屯區時，與張姓老翁的機車發生碰撞，將張翁機車壓在車頭底下。圖／讀者提供
台中市賴姓男子駕駛的保時捷休旅車在今天下午行經西屯區時，與張姓老翁的機車發生碰撞，將張翁機車壓在車頭底下。圖／讀者提供
台中市賴姓男子駕駛的保時捷休旅車在今天下午行經西屯區時，與張姓老翁的機車發生碰撞，將張翁機車壓在車頭底下。圖／讀者提供
台中市賴姓男子駕駛的保時捷休旅車在今天下午行經西屯區時，與張姓老翁的機車發生碰撞，將張翁機車壓在車頭底下。圖／讀者提供
台中市賴姓男子駕駛的保時捷休旅車在今天下午行經西屯區時，與張姓老翁的機車發生碰撞，將張翁機車壓在車頭底下。圖／讀者提供
台中市賴姓男子駕駛的保時捷休旅車在今天下午行經西屯區時，與張姓老翁的機車發生碰撞，將張翁機車壓在車頭底下。圖／讀者提供
台中市賴姓男子駕駛的保時捷休旅車在今天下午行經西屯區時，與張姓老翁的機車發生碰撞，將張翁機車壓在車頭底下。圖／讀者提供

休旅車 保時捷 機車騎士

延伸閱讀

影／賓士GLC休旅車無端逆向！對向休旅車閃避不及遭擊落

另類的駕馭共享？保時捷設計師表示對MPV的推行持開放態度！

驚險畫面曝！保時捷駕駛擦撞騎士急轉彎 壓整排機車一片倒

「上班路」坐駕引關注！Porsche代言人大谷翔平連換3台保時捷是贊助？

相關新聞

影／不僅一人碰到！知名牛排鍋物店淪蟑螂屋 高市府責令停業2天改善

高雄楠梓一家知名牛排鍋物店被爆出店內衛生不佳、碗盤遺留殘渣，最嚇人的是，店內大小蟑螂不斷，甚至食物裡都有，Google評...

影／三寶狹路相逢…保時捷跨雙黃線「騎」上機車 逆向翁全身傷

台中市西屯區黎明路三段在今天下午3時許，發生一起保時捷休旅車與機車的交通事故，保時捷將機車壓在車頭底下，兩輪騰空，被撞上...

魂斷客廳…台南中風男子疑逃生不及 遭惡火吞噬成焦屍

台南市玉井區下午4點49分發生火警，民主街一處民宅因不明原因，1樓冒煙起火，火舌竄出相當驚人。台南市消防局接獲通報後，出...

影／極致對決？當鬼切遇到中線超車 三寶男女騎士相撞慘送醫

新北市三重區昨天有1男、1女騎機車在十字路口相撞，摔得渾身擦傷肋骨斷裂，結果調閱監視器一看，女生從路邊起步就斜切到路口想...

影／高雄男忘帶鑰匙伸手拉鐵鍊 鐵捲門突啟動夾斷手臂「鮮血直流懸空」

高雄市鳳山區陳姓男子今天下午回家，發覺忘記帶鑰匙和電動鐵捲門遙控器，趴梯伸手進鐵捲門，試著拉電動門的鐵鏈開門，不料，電動...

捷運環狀線北環蘆洲段工程挖破瓦斯管 火勢已滅

新北市府消防局今天下午2時46分獲報，蘆洲區集賢路428號前、捷運環狀線北環段工程挖破瓦斯管線、冒出火煙，消防局派遣13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。