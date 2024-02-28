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影／極致對決？當鬼切遇到中線超車 三寶男女騎士相撞慘送醫
新北市三重區昨天有1男、1女騎機車在十字路口相撞，摔得渾身擦傷肋骨斷裂，結果調閱監視器一看，女生從路邊起步就斜切到路口想要直接左轉，男生則貼著道路中線加速超車，才會在路口撞成一團。
據了解，昨天下午4時42分左右，28歲邵姓女子騎機車從忠孝路二段路邊起步，明明看到後有來車，仍直接斜切到路口打算左轉力行路。
同向騎乘機車的41歲吳姓男子，則是看見內側車道前方有1輛卡車打方向燈準備左轉，立刻加速硬從左側超車，貼著道路中央雙黃線衝出。
於是雙方在十字路口相撞，邵女全身多處擦傷，吳男車速較快，除了擦傷且撞斷肋骨，2人都被救護車送醫。警方依交通事故處理流程測繪記錄，肇責比例尚待鑑識調查釐清。
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