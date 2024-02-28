影／茶農遭BMW追撞反被送辦 全因員警揪出他前一天幹這事

新北市坪林區王姓茶農前晚至中和區訪友，酒醉未全退昨開小貨車返家途中，遭開BMW的林姓男子從後方追撞，雖僅車損均未受傷，王男因酒後開車被撞還被依法送辦。

新北市中和警方昨天上午11時許獲報，中和區福祥路發生追撞車禍，員警到場見林姓男子（52歲）駕駛BMW汽車沿福祥路直行往中山路二段方向行駛，欲返回新莊住處，疑因未保持安全車距，不慎追撞前方同方直行，由王姓男子（58歲）駕駛的小貨車，雙方均未受傷，僅有車損。

據了解，王男為坪林區茶農，本月26日晚上到中和朋友家飲酒，在友人住處睡了一晚，昨天早上以為已退酒，便開車要回坪林住家，沒想到反家途中遭後車林男追撞。

經員警現場檢測，涉嫌追撞肇事的林男酒測值為零，被撞的王男呼氣酒精濃度達每公升0.16毫克，已超過法定酒精濃度數值。警詢後昨依公共危險罪嫌移送請新北地檢署偵辦。

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