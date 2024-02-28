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高市警228取締酒駕 小港男開車不穩巡邏警組逮正著

中央社／ 高雄28日電

高市警局取締酒駕祭鐵腕，自27日起連2天執行取締專案，共取締酒駕22件；其中小港黃姓男子餐敘後駕駛小貨車不穩被查出酒駕，且酒測點後方恰好有宣導紅布條，格外諷刺。

為貫徹酒駕零容忍，提升高雄市整體交通安全，高雄市警察局取締酒駕祭鐵腕，不但從嚴從速偵辦酒駕案件，編組警力同步強勢執法，2月27日至28日執行「局辦取締酒駕專案勤務」，滾動分析飲酒熱點及易肇事路段設置攔查路檢點，編排機動巡邏警組加強攔查可疑車輛，透過強力取締策略，展示警方執法決心。

高市交通警察大隊今天發布新聞稿指出，統計執行期間共取締酒後駕車22件；勤務期間，小港分局大林派出所查獲43歲黃男與朋友餐敘後，駕駛小貨車行跡不穩，遭巡邏警組攔查，發現其滿臉通紅有酒味，酒測值達0.23毫克。

警方確認酒駕後，依規定製單舉發並代保管車輛。諷刺的是，酒測地點後方，掛有斗大的「遲到總比不到好、行車別貪快搶快」交通宣導紅布條，註定僥倖行為到此為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測 酒駕 高雄市

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