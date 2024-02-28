影／幻術師大仙被拆台炎上 扶輪社長出面致歉

魔術師「幻術師大仙」受草屯新世代扶輪社邀請到南投演出，卻遭當眾拆台引發網友撻伐，該扶輪社社長洪昭銘今由該社3-1區助理總監、縣議員簡千翔陪同出面再次向大仙致歉，也會針對社員不當行為傳回中央討論，盼類似事件不再發生。

臉書有破8萬人追蹤的「幻術師大仙-Daxien the illusionist」昨深夜發文指，他接了南投某場扶輪社的演出，演出結束時，2名男子突然衝上台將他的道具當眾翻出，全場氣氛從歡樂變成尷尬加嘲弄，他當下喝止，對方卻嬉皮笑臉當沒事。

由於，魔術手法被當場拆台，令大仙氣憤又委屈，他痛心表示，最近才感受到一些觀眾或多或少因為他而喜歡魔術，瞬間又被打回現實，一生的志業被人踩在腳下蹂躪，他無法雲淡風輕的當作沒有發生過，也不懂魔術表演者為何要承受這些。

幻術師大仙被拆台事件一夜之間炎上，邀請他的草屯新世代扶輪社社長今凌晨透過臉書發文，文中多次致歉，針對昨晚的突發狀況，對大仙的內心充滿歉意，但也知道已無法彌補當下狀況，將虛心檢討反省，並帶著團隊上台北當面向他道歉。

只不過，事件持續延燒，不少網友不滿草屯新世代扶輪社只是在網路上致歉，該社社長洪昭銘今因此在該社3462地區3-1分區助理總監、縣議員簡千翔陪同出面再次向大仙致歉，並對不當行為造成社會紛擾向社會大眾致歉。

洪昭銘說，昨晚社內活動特別從台北邀請非常知名的魔術表演藝術工作者「幻術師大仙」來表演，而他登台演出過程中非常精彩，大仙也很開心，還要加碼安可演出，未料卻出現突發狀況，他也當場多次向大仙表達歉意。

簡千翔則說，他昨晚雖未出席活動，但助理總監算是其他社的「班長」也是代表人，對於社員的不當行為，對社會造成不良示範，代表扶輪社全體社友向大仙及大眾深深致歉，也會將此案例傳回中央進行更多討論，希望類似的事件不再發生。