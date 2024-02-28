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北市男「一身黑」過馬路 慘遭機車撞飛送醫

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

7旬吳姓老翁日前在中正區南昌路二段過馬路，沒有走在斑馬線又「一身黑」，不慎遭到機車騎士撞上，2人雙雙倒地，民眾見狀幫忙打119，所幸2人經救治無大礙。

現場監視器畫面曝光，只見吳翁腳步輕快的從馬路中間要穿越至對向，機車騎士疑因「沒看到有人」，側面大力撞擊，雙雙倒臥在地。

警方事後了解，吳翁（75歲）當時要去對面停車處拿東西，因貪圖方便沒有走斑馬線，也沒有左右查看車輛，而機車廖姓騎士（65歲）因對方深色衣服才沒看到有人，看到要煞車已經來不及。

警方指出，行人使用道路時，應優先考慮自身安全，遵守交通規則，周遭100公尺內有劃設行人穿越道時，應行走於行人穿越道。同時呼籲「行人不隨意穿越馬路，不闖紅燈」、「長者夜間、晨昏穿著亮衣」，減少在道路上遇到危險的可能性；另外，駕駛人務必遵守交通規則及安全駕駛原則，遇天候不佳、視線不良時，應減速慢行，注意前方人、車路況。

吳姓老翁日前過馬路，沒有走在斑馬線又「一身黑」，不慎遭到機車騎士撞上，2人雙雙倒地，民眾見狀幫忙打119，所幸2人經救治無大礙。記者翁至成／翻攝
吳姓老翁日前過馬路，沒有走在斑馬線又「一身黑」，不慎遭到機車騎士撞上，2人雙雙倒地，民眾見狀幫忙打119，所幸2人經救治無大礙。記者翁至成／翻攝

機車騎士 行人

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