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民宅太吵被檢舉！「四條通」正妹見警躲草叢 落魄被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一處民宅昨上午傳出吵鬧聲響，警方獲報前往查看時，發現一男一女在屋內翻箱倒櫃，看到員警上門面露慌張神色，女子稱要拿證件卻突然衝出門逃竄，見員警緊追在後便躲進路邊雜草叢中，所幸經員警搜索發現女子，一查身分竟然是四條通緝在案的毒品通緝犯，全案依法偵辦。

龜山警分局迴龍派出所員警昨上午8點多外出巡邏，獲報龍校街一處民宅傳出吵鬧聲響，前往查看開門時發現一名25歲林姓男子與一名25歲楊姓女子正在翻箱倒櫃，對此楊女稱屋主是她的男友，而林男是好友，陪自己來找留在男友家的物品。

對此員警依法對2人盤查，不料楊女藉口取證件之際，竟趁隙往外逃竄並躲進雜草叢中，員警立刻追出去並經熱心民眾提供楊女逃跑方向，仔細搜索聽見一處草叢有細微葉子摩擦聲，果然見楊女躲在其中，卻仍不說出真實身分。

對此警方將人帶回警局後柔性勸導，楊女才終於按指紋比對身分，發現楊女是遭桃園、新竹、士林地檢通緝的「四條通」毒品通緝犯，全案依法移請偵辦。龜山分局迴龍派出所所長許宇承呼籲，民眾若見任何可疑人士應立即通報警察機關，共同推動「社區警政再出發」，提升警民合作的效能。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

楊女躲在草叢被發現，卻仍不說出身分，警方將她帶回警局後柔性勸導，楊女才終於按指紋比對身分。記者周嘉茹／翻攝
楊女躲在草叢被發現，卻仍不說出身分，警方將她帶回警局後柔性勸導，楊女才終於按指紋比對身分。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山楊姓女子回男友家太吵被檢舉，見警察上門怕「四條通」身分曝光，躲到屋外草叢裡。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山楊姓女子回男友家太吵被檢舉，見警察上門怕「四條通」身分曝光，躲到屋外草叢裡。記者周嘉茹／翻攝
警方仔細搜索聽見一處草叢有細微葉子摩擦聲，果然見楊女躲在其中。記者周嘉茹／翻攝
警方仔細搜索聽見一處草叢有細微葉子摩擦聲，果然見楊女躲在其中。記者周嘉茹／翻攝

毒品 通緝

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