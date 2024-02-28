站騎樓抓寶可夢竟遭住戶驅趕 警：開放空間並未防礙通行

曾風靡一時的手機遊戲「精靈寶可夢GO」，目前熱度雖已不符當年盛況，但仍有許多寶可夢玩家仍鍾情不已。新北市2名抓寶民眾大前天在土城區一處社區騎樓抓寶，63歲邱姓女住戶認為騎樓是社區私有地，可供通行但不可逗留竟出言驅趕，雙方爆發爭執。土城警方到場確認騎樓是開放空間，抓寶民眾並未妨礙通行。

據了解，25日上午11時許土城警方接獲報案，在立仁街一處社區有糾紛情形。警方獲報趕抵現場，報案的40歲黃姓男子向警方表示，他與程姓女子在騎樓抓寶，不料竟被該社區1名邱姓女住戶出言驅趕，指控2人在場逗留阻礙騎樓通行，雙方因而爆發爭執。

警員釐清原因後表示騎樓屬於開放空間，這2名抓寶民眾並沒有妨礙交通，邱女聞言十分不滿，警方再度告知依據道路交通管理處罰條例解釋，這對男女沒有阻礙通行也沒有不法行為，邱姓女住戶才悻悻然離去。抓寶的黃男及程女則直呼玩寶可夢抓寶竟會遇到這種怪事。