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國道貨車飛出木板嚇壞後車 警方：可開罰最高1萬8

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道一號25日下午3時許，有1輛載運起重機的大貨車行經南向23公里圓山路段，突然從後車斗飛出2塊木板掉落在車道，幸好沒有砸中後方車輛，但對方駕駛受到驚嚇，事後提出檢舉，警方表示可處1萬8千元以下罰鍰。

行車記錄器影片後來被上傳到網路平台，畫面中可看見大貨車放慢車速行駛在外側車道，沒多久卻有2塊大木板從車上凌空飛起，掉落在車道連續彈跳，後方車輛嚇一跳立即減速。貨車司機似乎並未發現，直接開走。

國道警方指出，大貨車疑似未將貨物綑紮牢固，導致木板掉落車道，違反道路交通管理處罰條例第30條，所載貨物飛散、脫落、掉落，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，將依法開單告發。

警方表示，高速公路每年平均約有4萬件掉落物，後方車輛無論被砸中或為了閃避，都很容易釀成嚴重事故，違規除了罰款，若致人受傷將吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡吊銷駕照。

呼籲用路人，開車載運物品均應嚴密覆蓋、綑紮牢固，避免危害自身及其他用路人安全，國道警察局不定期都會加強取締，項目包括：

一、超載（長、寬度、高及重量）。

二、裝載貨物或人客不穩妥，未依規定覆蓋綑紮、造成滲漏、飛散、掉落，以及車輪、胎皮等車輛機件脫落。

三、 輪胎胎紋深度不符合規定。

國道一號圓山路段，25日下午有1輛大貨車突然從後車斗飛出2塊木板掉落在車道，幸好沒有砸中後方車輛，但對方駕駛受到驚嚇，事後提出檢舉。圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
國道一號圓山路段，25日下午有1輛大貨車突然從後車斗飛出2塊木板掉落在車道，幸好沒有砸中後方車輛，但對方駕駛受到驚嚇，事後提出檢舉。圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
國道一號圓山路段，25日下午有1輛大貨車突然從後車斗飛出2塊木板掉落在車道，幸好沒有砸中後方車輛，但對方駕駛受到驚嚇，事後提出檢舉。圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
國道一號圓山路段，25日下午有1輛大貨車突然從後車斗飛出2塊木板掉落在車道，幸好沒有砸中後方車輛，但對方駕駛受到驚嚇，事後提出檢舉。圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

國道 車道

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