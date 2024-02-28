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日籍旅客帶老母來台旅遊 母親走失幸警方找到人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

日籍旅客島田先生，日前帶著高齡80歲母親到台灣旅遊，不料罹患失智症的母親離開飯店散步卻走失，島田先生著急向大安區的敦南派出所報案，警方立即通過各警分局協尋，最後在離飯店5公里的松山區撫遠街找到島田先生的母親。

敦化南路派出所接獲島田先生報案稱母親走失，警員何冠緯、盧濬煬立即前往飯店，警方調閱下榻飯店監視器畫面確認日籍老婦穿著特徵，轉報市警局勤指中心通報各分局協尋，不久有民眾報案，松山區撫遠街一帶發現迷途日籍老太太，何員、盧員隨即駕駛警用汽車載島田先生一同前往，島田先生擔憂之情溢於言表，見到母親後，才將懸著的心放下。

島田先生與母親來台旅遊，下榻大安區忠孝東路四段飯店，高齡80歲的島田老太太患有失智症，獨自步行離開飯店想散步，愈走愈遠，竟徒步走了將近5公里的路程，還好有好心路人發現迷途的島田老太太，透過警察局勤指中心警網互通有無，迅速找到迷途老太太，島田先生對於警方熱心協助表示十分感激。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

敦南派出所警員和日籍旅客島田先生（左三）及其母親（右三）合影。記者廖炳棋/翻攝
敦南派出所警員和日籍旅客島田先生（左三）及其母親（右三）合影。記者廖炳棋/翻攝

失智症 老婦 警察

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