快訊

首個建案就出事！自己也是傾斜大樓主委…建商副總再道歉：不會再接其他建案

金城武被傳與日本美女主播「情人節結婚」？ 經紀公司回應了

三重大樓撤離42戶…住戶徹夜難眠 憂一輩子心血毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假聯合國大兵展開愛情攻勢 已婚婦人不敵差點被騙30萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化已婚林姓中年主婦在臉書結識自稱在聯合國衛隊作戰的聯合國大兵，受他連續兩周每天噓寒問暖打動，要她匯30萬元助他買機票來台相聚，林女不敵愛情攻勢，本月27日到銀行匯錢，被行員發現可疑，報請警方到場勸說，才戳破這愛情騙子謊言，保住30萬。

彰化警分局民族路派出所27日上午接獲彰化市曉陽路上一家銀行通報，發現有婦人正填寫好30萬元匯款單到私人帳戶，行員懷疑有異，不願意幫她匯款，研判是遇到詐騙集團，立即報警處理，民族路派出所警員劉思妤、劉祐丞到場關懷提問。

警方指出，匯款的是一名家庭主婦，她在社群軟體偶然認識自稱在聯合國衛隊作戰的聯合國大兵，對林女噓寒問暖，並佯稱需要30萬買機票助他返回台灣相聚，林女不敵假大兵的花言巧語，深信不疑，真的到銀行匯款，喜孜孜準備與情郎相會。

網路對話中，假大兵說：「哇！親愛的，很高興聽到你這一天一點壓力都沒有。」、「我真的很想你，你知道嗎？」，林女也回「我也很想你」，假大兵稱行李準備好了，正在等航班，只要她匯款，經聯合國匯錢就可以離開了。

女警劉思妤見林女年紀與自己母親年齡相近，很怕她受騙，耐心解釋說明這是典型「海外士兵愛情詐騙手法」，林女才驚覺受騙，保住了30萬元。

彰化警方呼籲，詐騙手法日新月異，但不變的目的就是為了要騙取民眾財物，民眾切勿輕易聽信詐騙集團的話術，提醒民眾多多關懷家人。倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線查證或向110報案，守護自身財產安全。

女警劉思妤見林女年紀與自己母親年齡相近，很怕她受騙，耐心解釋說明這是典型「海外士兵愛情詐騙手法」，林女才驚覺受騙，保住了30萬元。圖／警方提供
女警劉思妤見林女年紀與自己母親年齡相近，很怕她受騙，耐心解釋說明這是典型「海外士兵愛情詐騙手法」，林女才驚覺受騙，保住了30萬元。圖／警方提供
假聯合國大兵與林女在社群網路對話，互以「親愛的」相稱。圖／警方提供
假聯合國大兵與林女在社群網路對話，互以「親愛的」相稱。圖／警方提供

彰化 網路 詐騙集團

延伸閱讀

UN調查員：以色列故意讓巴勒斯坦人挨餓 恐犯戰爭罪、種族屠殺

嘉市民族路部分路段今起半半施工 市府籲請市民改道

聯合國近東工作署：加薩「人為」饑荒可以避免

國際法院以巴領土爭議聽證會 陸：以色列「非法」佔領

相關新聞

幻術師大仙南投演出突遭當眾拆台 痛心一生志業被蹂躪

國內魔術師「幻術師大仙」因表演方式生動、手法精巧，受民眾歡迎，臉書追蹤數破8萬人，也常受邀到尾牙、春酒等演出，但他到南投...

弟猝死親友擲筊指示回家治喪 眾人開門驚見親哥已成乾屍

屏東縣萬丹鄉灣內村一對年逾6旬的簡姓兄弟，雖同住老舊三合院，因感情不睦互不往來，弟弟23日在外工作時心肌梗塞猝死，親友擲...

彰化陳姓姊妹遭撞命危 搶救至今第6天仍無進展

彰化縣伸港鄉陳姓國小3姊弟本月22日傍晚，遭無照駕駛休旅車的蕭姓老翁撞飛，今天進入第六天，2姊妹仍與死神拔河，到上午為止...

北市女今早墜華中橋受困沙洲 消防隊涉水救她一命

台北市消防局今天早上7點3分接獲報案，有女子從連接雙北地區的華中橋上跳下，受困沙洲，警、消到場立刻救人，由於水位較低，消...

民宅太吵被檢舉！「四條通」正妹見警躲草叢 落魄被逮

桃園市龜山區一處民宅昨上午傳出吵鬧聲響，警方獲報前往查看時，發現一男一女在屋內翻箱倒櫃，看到員警上門面露慌張神色，女子稱...

站騎樓抓寶可夢竟遭住戶驅趕 警：開放空間並未防礙通行

曾風靡一時的手機遊戲「精靈寶可夢GO」，目前熱度雖已不符當年盛況，但仍有許多寶可夢玩家仍鍾情不已。新北市2名抓寶民眾大前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。