假聯合國大兵展開愛情攻勢 已婚婦人不敵差點被騙30萬

彰化已婚林姓中年主婦在臉書結識自稱在聯合國衛隊作戰的聯合國大兵，受他連續兩周每天噓寒問暖打動，要她匯30萬元助他買機票來台相聚，林女不敵愛情攻勢，本月27日到銀行匯錢，被行員發現可疑，報請警方到場勸說，才戳破這愛情騙子謊言，保住30萬。

彰化警分局民族路派出所27日上午接獲彰化市曉陽路上一家銀行通報，發現有婦人正填寫好30萬元匯款單到私人帳戶，行員懷疑有異，不願意幫她匯款，研判是遇到詐騙集團，立即報警處理，民族路派出所警員劉思妤、劉祐丞到場關懷提問。

警方指出，匯款的是一名家庭主婦，她在社群軟體偶然認識自稱在聯合國衛隊作戰的聯合國大兵，對林女噓寒問暖，並佯稱需要30萬買機票助他返回台灣相聚，林女不敵假大兵的花言巧語，深信不疑，真的到銀行匯款，喜孜孜準備與情郎相會。

在網路對話中，假大兵說：「哇！親愛的，很高興聽到你這一天一點壓力都沒有。」、「我真的很想你，你知道嗎？」，林女也回「我也很想你」，假大兵稱行李準備好了，正在等航班，只要她匯款，經聯合國匯錢就可以離開了。

女警劉思妤見林女年紀與自己母親年齡相近，很怕她受騙，耐心解釋說明這是典型「海外士兵愛情詐騙手法」，林女才驚覺受騙，保住了30萬元。

彰化警方呼籲，詐騙手法日新月異，但不變的目的就是為了要騙取民眾財物，民眾切勿輕易聽信詐騙集團的話術，提醒民眾多多關懷家人。倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線查證或向110報案，守護自身財產安全。