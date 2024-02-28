韓籍女遊客遺失手機急報警 南警巧用翻譯軟體成功尋回

來台南旅遊28歲韓籍女子昨晚不慎將手機遺落在計程車上，她到台南市警二分局請警方協助，因不會說中文，雙方溝通一度陷入膠著。員警靈機一動，運用手機裡的翻譯軟體程式同步翻譯中文及韓文，得知她搭車的時間、地點後，馬上調閱監視器影像，並成功聯絡到女計程車司機，順利找回觀光客遺失手機。

南門派出所巡佐邱漢文、警員張訓銘、黃韋勳，昨晚間8點突有韓籍女子神色慌張向派出所求助，因她不慎將手機遺落在計程車上，急需警方協助，但她不會說中文，也不擅於英文，加上現場沒有翻譯，雙方溝通一度陷入膠著。

邱漢文靈機一動，運用手機裡的翻譯軟體程式同步翻譯中文及韓文，以此作為溝通媒介，終於得知該韓籍女遊客晚間逛完國華友愛商圈後，搭乘計程車返回西華南街附近民宿下車時，突然發現iPhone手機遺落在計程車上，當下語言不通又求助無門，僅能以平版電腦搜尋附近警察機關後，徒步到派出所求助。

員警知道韓籍女子搭車的時間、地點後，馬上調閱監視器影像，並成功聯絡到張姓女計程車司機，請她將手機送至南門派出所，韓籍女子十分感謝警方的協助。

警方提醒民眾，搭乘計程車或大眾交通工具時，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，養成記錄搭乘交通工具車號的習慣，萬一遺失，也能立即提供警方協助尋回。