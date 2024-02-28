快訊

視察三重傾斜大樓！ 侯友宜說重話：施工單位從重處罰 絕不寬貸

5年來性侵年幼繼女183次 台南狼父重判12年

蘋果AirPods換電池「可復活」嗎？內行人曝疏忽「這一點」恐被調包

韓籍女遊客遺失手機急報警 南警巧用翻譯軟體成功尋回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

來台南旅遊28歲韓籍女子昨晚不慎將手機遺落在計程車上，她到台南市警二分局請警方協助，因不會說中文，雙方溝通一度陷入膠著。員警靈機一動，運用手機裡的翻譯軟體程式同步翻譯中文及韓文，得知她搭車的時間、地點後，馬上調閱監視器影像，並成功聯絡到女計程車司機，順利找回觀光客遺失手機。

南門派出所巡佐邱漢文、警員張訓銘、黃韋勳，昨晚間8點突有韓籍女子神色慌張向派出所求助，因她不慎將手機遺落在計程車上，急需警方協助，但她不會說中文，也不擅於英文，加上現場沒有翻譯，雙方溝通一度陷入膠著。

邱漢文靈機一動，運用手機裡的翻譯軟體程式同步翻譯中文及韓文，以此作為溝通媒介，終於得知該韓籍女遊客晚間逛完國華友愛商圈後，搭乘計程車返回西華南街附近民宿下車時，突然發現iPhone手機遺落在計程車上，當下語言不通又求助無門，僅能以平版電腦搜尋附近警察機關後，徒步到派出所求助。

員警知道韓籍女子搭車的時間、地點後，馬上調閱監視器影像，並成功聯絡到張姓女計程車司機，請她將手機送至南門派出所，韓籍女子十分感謝警方的協助。

警方提醒民眾，搭乘計程車或大眾交通工具時，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，養成記錄搭乘交通工具車號的習慣，萬一遺失，也能立即提供警方協助尋回。

台南市警二分局巡佐邱漢文靈機一動，運用手機裡的翻譯軟體程式同步翻譯中文及韓文，和韓籍女子溝通，協助找回她的手機。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局巡佐邱漢文靈機一動，運用手機裡的翻譯軟體程式同步翻譯中文及韓文，和韓籍女子溝通，協助找回她的手機。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所巡佐邱漢文（左）、警員黃韋勳（中）。警員張訓銘（右），協助韓國女觀光客找回遺失在計程車上手機。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所巡佐邱漢文（左）、警員黃韋勳（中）。警員張訓銘（右），協助韓國女觀光客找回遺失在計程車上手機。記者黃宣翰／翻攝

監視器 警察

延伸閱讀

納管Uber成功 日本計程車業者來台取經

熱海觀光衰退「全盛期一半不到」 入夜沒客人、店家蕭條如死城

最忌諱的不是「4」！華麗計程車行作者談幕後故事 曝運將最怕2數字

「華麗計程車行」首播創高收視率 私房景點帶動來嘉旅行熱潮

相關新聞

影／台中西屯無號誌路口…馬自達撞翻三菱 波及路旁7車

台中市西屯區四川路、四川二街是無號誌路口，昨晚10時許，黃男駕駛的馬自達轎車與胡男駕駛的三菱轎車，在該處發生碰撞，造成胡...

台南5旬女出門找走失愛狗失聯 今早竟摔落大排亡

台南市佳里區今晨發生一起落水意外，57歲的李姓女子昨天傍晚出門找狗，卻遲遲沒有返回住處，今天早上沒有到農地上班，雇主找不...

影／超派！賓士休旅車逆向肇禍 對向休旅車無辜遭擊落

網傳1輛黑色賓士休旅車昨天在高雄跨越雙黃線，逆行約百公尺，面對對向另輛銀色休旅車試著靠右閃避，但黑色賓士車仍迎面將銀色休...

幻術師大仙南投演出突遭當眾拆台 痛心一生志業被蹂躪

國內魔術師「幻術師大仙」因表演方式生動、手法精巧，受民眾歡迎，臉書追蹤數破8萬人，也常受邀到尾牙、春酒等演出，但他到南投...

影／大甲工廠暗夜熊熊烈火 打火兄弟搏命撲滅

昨晚9點30分，台中市大甲區順帆路一棟工廠發生火警，廠內堆放木材與木製半成品，火勢延燒猛烈，暗夜中紅黑濃煙高竄，相當驚人...

基隆男童遭重壓調查結果屬實 教保員、託嬰中心各罰6萬

基隆某私立托嬰中心托育人員被家長指控重壓在幼兒身上，市府社會處今天表示，已完成調查並召開專案審查會議，調查結果不當行為屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。