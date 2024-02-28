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台南5旬女出門找走失愛狗失聯 今早竟摔落大排亡

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市佳里區今晨發生一起落水意外，57歲的李姓女子昨天傍晚出門找狗，卻遲遲沒有返回住處，今天早上沒有到農地上班，雇主找不到人，沒想到接獲警方消息，李女連人帶車摔落排水溝，消防人員救起時已經沒有生命跡象，經指認後確定是李女，研判是路線不熟、視線不清導致，詳細原因有待警方調查釐清。

台南市消防局28日早上8時3分接獲報案，佳里區通興里佳龍橋附近疑似有民眾落水，立即出動佳里、七股分隊人車趕往現場，在嘉南大圳支線大寮排水溝發現機車、人則在一旁面朝下，水深約膝蓋高度，消防人員下水搜救，接觸到民眾並將其帶上岸，但已明顯死亡。

據了解，負責清潔圳溝的陳男一早到場看見疑似浮屍，趕緊報案，警方根據車牌追查，死者是設籍金門的57歲李姓女子，她受雇農忙工作，近期都在佳里租屋居住，雇主聞訊趕來，向警方表示，李女養的狗兒走失，她昨晚說要騎車出門找尋，手機也沒拿，但徹夜未歸，沒想到一早就接到噩耗。

由於事發地點位置偏僻，沒有監視器，加上也沒有路燈，視線昏暗，警方判斷應是路況不熟、視線不良導致，後續將調查釐清。

李姓女子昨晚疑似出門找狗，因路況不熟跌落排水溝身亡，警消將其打撈上岸。照／民眾提供
李姓女子昨晚疑似出門找狗，因路況不熟跌落排水溝身亡，警消將其打撈上岸。照／民眾提供
李姓女子昨晚疑似出門找狗，因路況不熟跌落排水溝身亡。照／民眾提供
李姓女子昨晚疑似出門找狗，因路況不熟跌落排水溝身亡。照／民眾提供

台南 排水溝 監視器

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