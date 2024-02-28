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影／台中西屯無號誌路口…馬自達撞翻三菱 波及路旁7車
台中市西屯區四川路、四川二街是無號誌路口，昨晚10時許，黃男駕駛的馬自達轎車與胡男駕駛的三菱轎車，在該處發生碰撞，造成胡男轎車翻車，四輪朝天，波及路旁7輛機車、電動自行車，胡手掌有受傷，但救護車到場時，沒有送醫，經查雙方都無酒精濃度，初判是未依規定讓車、未減速慢行釀禍，詳細的肇事原因有待交大事故組釐清。
經查，黃姓男子（37歲）在昨天晚間10時許，駕駛馬自達轎車沿西屯區四川二街，欲右轉四川路，往文心路行駛，當時胡姓男子（60歲）駕駛三菱轎車沿四川路往文心路，兩車在四川路、四川二街的無號誌路口發生碰撞後，胡車被撞翻，四輪朝天，黃車則在撞上路旁3輛機車、4輛電動自行車。
警方獲報到場，查出2名駕駛都無酒精濃度，僅胡男手掌受傷，初判是未依規定讓車、行經路口未減速慢行釀禍，詳細的肇事原因有待交大事故組後續釐清。
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