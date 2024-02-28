基隆男童遭重壓調查結果屬實 教保員、託嬰中心各罰6萬

基隆某私立托嬰中心托育人員被家長指控重壓在幼兒身上，市府社會處今天表示，已完成調查並召開專案審查會議，調查結果不當行為屬實，將依違反兒童及少年福利與權益保障法裁處，教保員罰6萬元，並要求半年內不得從事托育人員；托嬰中心主任未於知悉24小時內通報，也罰6萬元。

市府社會處今天說明，去年年12月21日進行兒童及少年福利機構聯合稽查，抽看某私立托嬰中心監視器攝錄影音畫面，發現中心疑似有不當照顧幼兒行為。今年2月26日召開專案審查會議並完成調查及討論，調查結果不當行為屬實，將依違反兒童及少年福利與權益保障法進行裁處。

社會處針對某托育人員行為，依違反兒少權法裁處6萬元，並命其於半年內不得從事托育人員，期間並應接受20小時親職教育輔導專業課程；另外托育人員部分，命其接受6小時親職教育輔導專業課程。

托嬰中心主任未於知悉24小時內通報部分，依兒少權法規定，限期改善並裁罰6萬元，並配合家長需求辦理退費及相關事宜。

市府說，為確保幼童有安全托育環境及提供家長能放心之托育機構，除依規嚴格裁罰相關違法人員外，為預防類似事件發生，亦研擬策進作為，包含每年4次例行性行政稽查及2次兒少機構聯合稽查外，亦將持續加強稽查訪視及增加監視器畫面抽看時段。