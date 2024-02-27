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三重新建大樓開挖地下室引發「隔壁公寓傾斜」 近百名住戶急撤離

新北三重建案施工民宅傾斜 公所急疏散百民眾

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

今天下午3時許，新北市三重區福隆路一新建大樓在地下室施工，疑因施工造成周圍民宅傾斜，附近約百名居民被迫疏散，新北工務局表示，地下深度約11米處發生湧水情形，工務局及技師公會趕往現場處理，疏散42戶、約百名住戶。

三重福隆路一處工地今正進行地下室施工，但周邊房屋傾斜疏散百位民眾，新北工務局表示，該工程為興建1 棟地上13層、地下3層共 47戶建物。去年7月28日放樣勘驗准予報備，地下室開挖中。

此案今下午地下深度約11米處發生湧水情形，目前現場已趨穩定。傳出周邊民宅傾斜後，新北市土木技師公會與新北市大地技師公會已一同到場瞭解。現場消防大隊已成立救災指揮站，後續將持續評估有無設立前進指揮所需求，工地前方道路已先行封閉管制。

工務局說，經評估福隆路30號、仁政街116號需撤離，目前由公所協助安置，建商負擔費用。工務局副局長蘇志民、黃總工程司、施工科長陳俊翰在現場指揮處理。

三重福隆路一新建大樓今在地下室施工，但疑因施工造成周圍民宅傾斜，附近約百位居民被迫疏散。圖／新北市工務局提供
三重福隆路一新建大樓今在地下室施工，但疑因施工造成周圍民宅傾斜，附近約百位居民被迫疏散。圖／新北市工務局提供
該施工地點今下午地下深度約11米處發生湧水情形，目前現場已趨穩定。圖／新北市工務局提供
該施工地點今下午地下深度約11米處發生湧水情形，目前現場已趨穩定。圖／新北市工務局提供

福隆 陳俊翰

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