影／三重大叔違停不滿取締 暴走嗆警發文公審…反被網友狠打臉

新北市三重區昨天有1輛轎車違停路旁被警方取締，車上一對中年男女衝下來爭辯為何不勸離就好，更激動要求四周違規停車全部告發，並拿出手機錄影揚言提告瀆職，甚至擋在警車前方嗆聲。後來影片貼上網，被網友狠狠打臉批評「自己違規還要拖別人下水」、「沒辦你妨害公務就不錯了」。

警方昨天下午1時53分，發現轎車違停在三重區中正南路公車站旁紅線，屬於優先取締樣態，要求駕駛出示證件舉發時，車內中年男女隨即下車大聲嚷嚷，抱怨人在車上勸離就好，質疑直接開罰是故意刁難。

接著他們又指向旁邊巷內另1輛違停紅線汽車，威脅若不開他罰單就要申訴。員警前往舉發後，62歲男子仍不滿意，持續要求周邊所有違規必須全部開罰。

當時員警見他不太理性，且又有其他案件需要處理，準備駕車離開時，男子直接擋住警車，掏出手機邊錄影邊手指遠方提高音量反覆嗆聲「那一台你不開單，我就告你瀆職。」員警後來繞行離開，一共開了2張罰單。

後來男子在街頭嗆警的影片被貼上網，遭網友輪番砲轟，指責他們自己犯錯卻想拖別人下水、錄影打自己嘴巴、涉嫌妨害公務，也有不少人指出依照行政程序法，人民主張平等原則時，必須以合法之平等為前提，不得主張「不法之平等」，那是不在法律保障範圍內的。