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影／違停店門口紅線遭喝斥 新北2男抄球棒痛毆麵店老闆
新北市33歲廖姓與陳姓男子昨天下午4時許開車至永和找朋友，將車停在路口1間麵店前，引起64歲陳姓麵店老闆不滿怒斥，雙方因而爆發口角。不料廖男與陳男竟怒而持棍棒痛毆陳姓麵店老闆，導致陳男全身多處擦挫傷，2人犯案後隨即離去。永和警獲報以車追人，昨夜通知2人到案說明，詢後依傷害罪嫌送辦。
據了解，33歲的廖姓男子昨天下午4時許向三重友人借車，載著33歲陳姓男子一同至永和區找朋友。因永和區道路狹小停車位難尋，廖男將車違停在永和區國中路口1間麵店前，2人隨即前往友人住處。
不久後該間麵店64歲老闆陳姓男子正準備開店營業，此時廖男與陳男訪友結束走回車輛旁準備上車，並向陳姓老闆點頭及招手示意準備離開。但麵店陳姓老闆卻怒斥「幹！紅線不能停車啦」、「擋到我做生意了」。廖男與陳男不甘示弱也反嗆「譙三小。」雙方因而發生激烈口角。
廖、陳2人怒極從而由後車廂取出球棒，痛毆陳姓麵店老闆，導致陳男全身多處擦挫傷，2人犯案後隨即開車離去。永和警方接獲報案趕抵，並通報救護車將陳男送醫，所幸僅輕傷並無大礙。永和警方以車追人查到借車給廖男的車主，廖、陳2人得知後自知難逃法網昨天深夜到案說明，供稱因停車糾紛才會動手傷人。警方詢後將廖男、陳男依傷害罪嫌函送。
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