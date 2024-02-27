高雄男走私620隻印度星龜 太難養想「退貨」被逮正著

高雄張姓男子去年7月花200萬元涉嫌走私620隻二級保育類動物「印度星龜」，結果在台培育後發現生長狀況不佳，2個月後想要退貨，由於張男早被海巡隊員盯上，他與賣家交貨時當場被逮。檢方偵結，今依違反野生動物保育法起訴。

「印度星龜」為台灣常見的陸龜，因外表有特殊米字紋，加上價格平實，廣受許多烏龜愛好者歡迎，不過幼龜死亡率高，養到成體需要耗費許多心力。

檢方調查，張姓男子看中「印度星龜」在台市場，以200萬元從國外進口600隻幼龜，賣家擔心運送過程耗損，於是額外多送20隻給張男。

去年7月19日晚間8時許，這批「印度星龜」抵台後，張男前往前鎮漁港取貨，原定培育後轉售，但張發現這批星龜狀態不佳，養了2個月後，要求賣方退錢。

去年9月23日，和賣方約好的張男載著剩餘的618隻星龜抵達前鎮漁港，打算退運給賣家，但張早被海巡隊員盯上，一抵達漁港就被海巡人員查獲。