注意！桃園南崁現蹤可疑男搭訕學生「要不要到我車上」
桃園市蘆竹區有家長指出，昨上午孩子走路上學行經南崁五福夜市附近，遇到一名舉止可疑的男子，上前向孩子搭話「要不要跟我一起到車上去？」孩子聽完拒絕後離開，男子又找其他學生詢問，由於附近學區平時有許多孩子自己上下學，引發家長擔憂，對此警方獲報指出，將加強夜市及校園周邊巡守。
一名家長今在臉書社團發文，昨上午約7點20分至30分上學時間，就讀國中二年級的兒子早上走路去學校，經過五福夜市空地靠近土地公廟附近，出現一名上年紀的男子，突然走過來問他「小朋友要不要跟我一起到車上去？」兒子回絕「不要」後便不理會快步往前走，然而這時該男子又跑去找旁邊另一名國小生，同樣問要不要到他車上去。
原PO擔憂，不知道那位男子在大白天這樣做的用意，但聽起來似乎滿讓人懷疑他的動機，所以請大家和家中的小孩提醒，若碰到可疑人物請多加小心，提高警覺，呼籲家中有國中、國小的孩子家長要多留意。
許多網友得知消息後相當緊張，紛紛留言「報警處理！請警察來問候想幹嘛」、「謝謝提醒」、「除了提醒之外，也希望能提供比較準確的時間給警方，才能根本解決問題」、「專挑國中小學生下手，感覺心懷不軌」、「直接照相報警，隨機問的肯定有問題」、「南崁有多少國中國小的孩子，是自己走路上下學」。
對此桃園市議員錢龍回應，已先向蘆竹警分局回應，並請原PO提供更具體的時間點，加快警務單位辦理。而蘆竹警方了解後指出，有關在五福夜市附近有陌生人搭訕國中學童一事，尚未接獲相關報案，將加強夜市及校園周邊巡守，以維護學童上、放學安全；若民眾有相關線索及資訊請立即通知警方。
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