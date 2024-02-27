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蘭雅派出所5樓寢室起火 疑私人行動電源釀禍

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林警分局蘭雅派出所5樓寢室，今上午10時許傳出火警，北市消防局派出大批人車馳援，抵達現場後發現延燒情況，布設2線水面進入撲滅火勢，幸好無人員受傷，15坪寢室燒得一片焦黑，初步懷疑因私人行動電源充電，導致電線走火，詳細起火原因，尚待火災調查釐清。

據悉，蘭雅派出所1樓至5樓為派出所駐地，6至10樓為警察局職務宿舍，今上午10時許，備勤員警發現蘭雅所5樓一間5人住的寢室，竄出濃煙，寢室內無人。

北市消防局派出消防車輛16輛、救護車2輛、指揮車2輛、62人到場，現場因火勢延燒，提升為三級火警，消防人員布設2線水面進入，10時37分許撲滅火勢。

蘭雅所員警寢室燒損裝潢、寢具、書桌、衣櫃等，燃燒面積約15平方公尺，整間房遭燒得一片焦黑。消防人員初步排除電器因素起火，懷疑是私人的行動電源充電，導致電線走火，詳細起火原因尚待火調科調查釐清。

蘭雅派出所寢室火災，15坪燒成焦黑。記者蕭雅娟／翻攝
蘭雅派出所寢室火災，15坪燒成焦黑。記者蕭雅娟／翻攝
蘭雅派出所寢室火災，15坪燒成焦黑。記者蕭雅娟／翻攝
蘭雅派出所寢室火災，15坪燒成焦黑。記者蕭雅娟／翻攝

北市

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