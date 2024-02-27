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再傳工安意外！淡水建築工地升降梯突掉落3層樓 消防包商命危
新北市淡水區新春街某建築工地今天發生工安意外，1名33歲胡姓包商上午10時50分使用汽車用升降梯，搬運材料準備施作消防工程，整個升降平台不明原因由1樓墜落到地下3樓，胡男送醫途中已無生命徵象。
消防局獲報出動8車、24人趕往營救，發現現場救援空間狹窄，後來利用旁邊的管道爬梯下樓，接觸到患者的時候他已經失去生命徵象，後來用繩索搭配擔架將人吊掛回到1樓，救護車趕緊將人送往淡水馬偕醫院急救。
新北市消防局第三大隊長陳志德指出，於高危險工作場所作業時，務必有完整保護裝備及措施，如安全頭盔及哨子等，且必須2人以上作業，切勿單人操作，確保不慎發生危險時能立即發現、立即求救119，避免錯過黃金救援時間。
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