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影／蘆洲警察抓小偷 工地狗狗興奮全程陪同亂入搶鏡

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名黃姓男子前天在蘆洲區翻牆進入建築工地偷電纜被當場抓到，警方獲報趕抵，工地管理員飼養的狗亦步亦趨全程跟著員警汪汪叫，好像很想參與辦案，還亂入蒐證攝影畫面內。警方最後依竊盜罪嫌將黃男移送法辦。

據了解，46歲黃男上周六透過分類廣告，打電話應徵建築臨時工，隔天中午12時許，他前往蘆洲區水湳街某建築工地外，打電話給管理員聲稱要先確定明天周一的工作地點是不是這裡。

當時女性管理員正帶著1條狗在建案8樓巡視，並未與黃男見到面，黃男便以為工地星期天沒人，自稱臨時起意認為有機可趁，直接翻牆進去，不料被管理員從樓上窗口看見，馬上通知其他員工去查看，發現黃男在1樓偷了6捆電纜，立刻將他扣住報警。

蘆洲警分局三民派出所警員王碩鵬、賴品慈獲報趕抵，管理員的狗看到警察很興奮，全程緊緊跟在後頭，頻頻跳撲到員警身上，錄影採證的時候也衝到鏡頭前湊熱鬧，趕都趕不走。警方最後將黃男帶回，依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

黃姓男子前天在蘆洲區，翻牆進入建築工地偷電纜被當場抓到，警方獲報趕抵，依現行犯上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
黃姓男子前天在蘆洲區，翻牆進入建築工地偷電纜被當場抓到，警方獲報趕抵，依現行犯上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
警方前天到蘆洲區某建築工地抓小偷，管理員的狗全程緊跟，好像很想參與辦案還，亂入蒐證攝影畫面內，趕都趕不走。記者林昭彰／翻攝
警方前天到蘆洲區某建築工地抓小偷，管理員的狗全程緊跟，好像很想參與辦案還，亂入蒐證攝影畫面內，趕都趕不走。記者林昭彰／翻攝
警方前天到蘆洲區某建築工地抓小偷，管理員的狗對警察很感興趣，全程緊跟還頻頻跳撲到員警身上，好像很想參與辦案。記者林昭彰／翻攝
警方前天到蘆洲區某建築工地抓小偷，管理員的狗對警察很感興趣，全程緊跟還頻頻跳撲到員警身上，好像很想參與辦案。記者林昭彰／翻攝
警方前天到蘆洲區某建築工地抓小偷，管理員的狗對警察很感興趣，全程緊跟好像很想參與辦案。記者林昭彰／翻攝
警方前天到蘆洲區某建築工地抓小偷，管理員的狗對警察很感興趣，全程緊跟好像很想參與辦案。記者林昭彰／翻攝

建築 竊盜

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