米粒灑滿地恐釀打滑事故 新莊警出動掃街

新莊區中平路與幸福路口昨晚疑有人掉落一袋米，致路上灑滿米粒，險釀機車打滑事故，警方獲報後，附近的派出所共出動4名員警上街打掃，同時也調監視畫面清查散落米粒車輛。

新莊中平路與幸福路口昨晚6時許出現多名員警，當時下班往來車輛多，但員警不是持警械執行路檢，而是拿起掃把在大街上掃地，引來不少停等紅燈的汽機車駕駛及行經路人的注意。

新莊警分局以訊息說明，臉書（Facebook）社團「愛新莊我是新莊人」昨晚6時許有民眾貼文「幸福路與中平路十字路口有米、米袋破掉在機車號誌燈下，行經此路段請減速」。

警方表示，中平派出所員警網路巡邏發現後，為避免行經現場車輛，因散落物打滑而導致事故發生，中平所出動4名員警到場清理及交通疏導，7時許已全數清理完畢。

警方表示，將調閱監視畫面追查掉落米袋者，將可依違反道路交通管理處罰條例規定，處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。若因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。