影／臨停占車道蠻橫說「警察很熟」 網友怒貼文...仁武分局說話了
高雄網友開車行經大社區某巷T型路口，碰上貨車臨停擋路根本無法通行，網友不願違法逆駛，經鳴笛示警後，一旁店家內駕駛才出面移車；但過程中，對方店家疑不滿網友，還理直氣壯的說「認識警員」，讓網友氣得貼文公審，對此，轄區分局回應，交叉路口違規臨停，駕駛最重可處600元罰鍰。
「現在說他大聲點，就說警察都很熟！」網友不滿的說，明明對方有錯在先，還搬出「認識警員」當藉口，要他逆向行駛越過前方違規臨停巷弄的貨車，簡直讓網友大吃一驚，對方竟不顧警察友人會遭檢舉，一副大言不慚的模樣。
仁武分局表示，經檢視貨車於交叉路口10公尺內臨時停車，依據道路交通管理處罰條例第55條1項2款，可處最重600元罰鍰，臨停時間超過3分鐘，依道交條例第56條1項2款，可處1200元罰鍰。
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