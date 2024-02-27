影／臨停占車道蠻橫說「警察很熟」 網友怒貼文...仁武分局說話了

高雄網友開車行經大社區某巷T型路口，碰上貨車臨停擋路根本無法通行，網友不願違法逆駛，經鳴笛示警後，一旁店家內駕駛才出面移車；但過程中，對方店家疑不滿網友，還理直氣壯的說「認識警員」，讓網友氣得貼文公審，對此，轄區分局回應，交叉路口違規臨停，駕駛最重可處600元罰鍰。

「現在說他大聲點，就說警察都很熟！」網友不滿的說，明明對方有錯在先，還搬出「認識警員」當藉口，要他逆向行駛越過前方違規臨停巷弄的貨車，簡直讓網友大吃一驚，對方竟不顧警察友人會遭檢舉，一副大言不慚的模樣。