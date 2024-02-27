快訊

澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

Karina男友李宰旭是誰？「玄彬接班人」出道5年成韓劇黑馬 老成臉但真實性格很反差

巨人軍來台／巨人推強投有誠意！ 戶鄉戰兄弟、菅野對桃猿

影／臨停占車道蠻橫說「警察很熟」 網友怒貼文...仁武分局說話了

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄網友開車行經大社區某巷T型路口，碰上貨車臨停擋路根本無法通行，網友不願違法逆駛，經鳴笛示警後，一旁店家內駕駛才出面移車；但過程中，對方店家疑不滿網友，還理直氣壯的說「認識警員」，讓網友氣得貼文公審，對此，轄區分局回應，交叉路口違規臨停，駕駛最重可處600元罰鍰。

「現在說他大聲點，就說警察都很熟！」網友不滿的說，明明對方有錯在先，還搬出「認識警員」當藉口，要他逆向行駛越過前方違規臨停巷弄的貨車，簡直讓網友大吃一驚，對方竟不顧警察友人會遭檢舉，一副大言不慚的模樣。

仁武分局表示，經檢視貨車於交叉路口10公尺內臨時停車，依據道路交通管理處罰條例第55條1項2款，可處最重600元罰鍰，臨停時間超過3分鐘，依道交條例第56條1項2款，可處1200元罰鍰。

高雄某網友行經巷口遭臨停車擋路，還被對方大小聲，因此，將行車影片上傳網路上。圖／取自ＷoWtchout-地圖型行車影像分享平台YT頻道
高雄某網友行經巷口遭臨停車擋路，還被對方大小聲，因此，將行車影片上傳網路上。圖／取自ＷoWtchout-地圖型行車影像分享平台YT頻道

警察

延伸閱讀

立委質疑食藥署專家會議公審 陳建仁：沒公審的意思

交叉路口死亡事故頻傳屏縣萬丹鄉已3起 警啟動測速照相

高雄警員收賄包庇賭博電玩一度無罪 今更三審從輕改判8年

影／高雄女大四生今晨遭大貨車輾斃 身上僅留一張學生證

相關新聞

北市晴光市場附近住宅火警 疑儲藏室失火造成2人嗆傷

台北市知名晴光市場附近一處集合住宅大樓，今晚傳出火警，北市消防局派出雲梯車等各式車輛到場，發現6樓儲藏室失火，濃煙波及至...

從九份開往雙溪途中 遊覽車右側車輪陷落水溝進退不得

季姓男子今晚駕駛遊覽車從新北市九份開往雙溪途中，在台102線指標17.5公里處，不慎讓右側車輪落入路旁水溝，進退不得，造...

太恐怖！房東約談租約後續 開門驚見貓狗乾屍堆滿屋

桃園市一名在龍潭區租屋飼養流浪貓、狗的李姓女子，自稱去年生病返回中南部家鄉休養，竟棄置她所飼養的大批貓狗自生自滅，本月2...

影／臨停占車道蠻橫說「警察很熟」 網友怒貼文...仁武分局說話了

高雄網友開車行經大社區某巷T型路口，碰上貨車臨停擋路根本無法通行，網友不願違法逆駛，經鳴笛示警後，一旁店家內駕駛才出面移...

影／驚！南投砂石車山路過彎逆向超 對向賓士險遭擊落

南投仁愛台14線埔霧公路多彎道且路狹，沿線多畫設雙黃線禁止超車，但1輛砂石車昨行經74.5公里處時違規超車，差點撞上對向...

影／載客到高美濕地導航誤入產業道路受陷 警找耕耘車助脫困

台中市一名多元計程車司機前天傍晚從台中火車站載2名客人到知名清水區高美濕地遊玩，司機不知濕地位置，利用導航系統卻誤入產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。