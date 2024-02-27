影／載客到高美濕地導航誤入產業道路受陷 警找耕耘車助脫困

台中市一名多元計程車司機前天傍晚從台中火車站載2名客人到知名清水區高美濕地遊玩，司機不知濕地位置，利用導航系統卻誤入產業道路，司機發覺不對時，只能原路後退，前輪不慎掉進田裡動彈不得，警方找到當地農民開耕耘車協助脫困。

台中市清水警分局高美派出所長林士欽，員警林志竹前天傍晚獲報後到場查看，發現該車前輪掉進田裡，該處為產業道路，旁邊田地剛翻土過地質鬆軟拖吊車無法進入，警方只好請來當地熱心民眾幫忙拖拉，但仍無法移動該車，最後聯繫當地農民駕駛農用耕耘車協助拖離至安全道路上。