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影／載客到高美濕地導航誤入產業道路受陷 警找耕耘車助脫困

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名多元計程車司機前天傍晚從台中火車站載2名客人到知名清水區高美濕地遊玩，司機不知濕地位置，利用導航系統卻誤入產業道路，司機發覺不對時，只能原路後退，前輪不慎掉進田裡動彈不得，警方找到當地農民開耕耘車協助脫困。

台中市清水警分局高美派出所長林士欽，員警林志竹前天傍晚獲報後到場查看，發現該車前輪掉進田裡，該處為產業道路，旁邊田地剛翻土過地質鬆軟拖吊車無法進入，警方只好請來當地熱心民眾幫忙拖拉，但仍無法移動該車，最後聯繫當地農民駕駛農用耕耘車協助拖離至安全道路上。

計程車司機感謝警方及熱心民眾幫忙，他說原來高美濕地不只風景夕陽美，人心最美；高美所長林士欽表示，清水高美濕地是國際知名景點，周邊道路指標也明顯，提醒民眾由於GPS導航系統遇到山路或鄉間小路，因無路名，系統常會出錯，駕駛最好詢問當地民眾比較安全正確。

一名多元計程車司機從台中火車站載2名客人到清水區高美濕地，導航高美濕地卻誤入產業道路受困田裡，警方請耕耘車協助脫困。圖／警方提供
一名多元計程車司機從台中火車站載2名客人到清水區高美濕地，導航高美濕地卻誤入產業道路受困田裡，警方請耕耘車協助脫困。圖／警方提供
一名多元計程車司機從台中火車站載2名客人到清水區高美濕地，導航高美濕地卻誤入產業道路受困田裡，警方請耕耘車協助脫困。圖／警方提供
一名多元計程車司機從台中火車站載2名客人到清水區高美濕地，導航高美濕地卻誤入產業道路受困田裡，警方請耕耘車協助脫困。圖／警方提供

台中市 計程車司機 高美濕地

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