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8旬男開車暴衝 官田「小陽明山」6人受傷急送醫
台南市官田區的川文山森林生態保育農場，因種植14公頃的桃花心木，素有「小陽明山」稱號，吸引民眾前往健行，今天上午卻傳出意外，一名8旬男子開車在農場停車場突然暴衝，撞擊在場人車，眾人驚慌四散奔逃，仍有6人受傷倒地，警消據報到場將人送醫，詳細肇事原因有待調查。
台南市消防局27日上午9時51分接獲報案，官田區台1線附近川文山森林生態保育農場有車禍事故、多人受傷，疑似有人受困，派遣官田、麻豆、六甲、大內分隊及第二大隊人車前往支援。
消防人員到場後發現，80歲麥姓男子駕駛的一部深色自小客車在停車場不知何故突然失控暴衝，宛如推土機把多輛轎車推擠在一塊，當時在場遊客多是中高齡者，被嚇得四散奔逃，有人來不及躲被擦撞、有人則是跌倒在地，場面相當混亂，後來肇事車輛停下，眾人才回神報案求援，現場驚叫、哀嚎聲四起。
救護人員到場後替民眾檢傷、緊急包紮，傷者多為擦挫傷，有人疑似有骨折情形，所幸暫時沒有生命危險，共出動4部救護車將受傷送醫的6人送往柳營奇美醫院救治，麥男則一臉茫然，不知為何會如此，後續由警方調查以釐清事發原因。
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