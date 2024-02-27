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東港交岔路口車禍今年已3死 警方今起連3天在熱區大執法

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東東港鎮區交叉路口車禍，不到2個月已發生3件，超過去年全年總數，警方今天起連續3天於易肇事路口及好發時段執行交通大執法。圖／東港警分局提供
屏東東港鎮區交叉路口車禍，不到2個月已發生3件，超過去年全年總數，警方今天起連續3天於易肇事路口及好發時段執行交通大執法。圖／東港警分局提供

屏東縣警局東港分局統計去年轄區內「交岔路口」交通事故數，全年死亡事故2件，但今年還不滿2個月，東港鎮區就已發生3件，超去年轄內6個鄉鎮總數；為抑止交通亂象，今天起連續3天於易肇事路口及好發時段執行交通大執法；警方說，「路口應停讓並減速慢行」雖是老生常談，但一時輕忽就可能釀成憾事。

東港分局統計去年轄內交通事故資料，發現道路型態為「交岔路口」的交通事故發生468件，其中死亡事故發生數為2件，不過，今年以來同為「交岔路口」的交通事故計發生56件，比例差不多，但死亡事故卻已發生3件，超去年轄內6個鄉鎮的總數，且全發生於東港鎮，鎮區交通安全議題也引發民眾關注。

警方表示，今年3起交岔路口死亡車禍，主要肇因為用路人行經路口時，未注意左右來車或未停讓所致，若是號誌為閃紅、黃燈，閃紅燈方向者，務必於路口停等讓幹線道車優先通行後，認為安全時才得續行，閃黃燈方向者，則必須放慢速度注度左右來車再行通過，強調大執法主要目的是為提升用路人的交通安全。

至於無號誌路口，警方說，駕駛人應培養停讓、禮讓行人的駕駛習慣，且行人不違規等培養也是重要的工作，外出除審酌自身身體狀況外，徒步或者駕駛機車、汽車，應隨時保持「防禦駕駛」觀念，對任何潛在危險保持警覺；除鎮區外，東港鎮外的5鄉也同步加強執法力道，並於公告處所執行測速照相，對超速違規逕行舉發，請駕駛人務必依限行駛，安全才是回家唯一的路。

東港

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