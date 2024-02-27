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台東利嘉林道小貨車翻覆 61歲男巡山員傷重不治

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

林業保育署知本工作站楊姓巡山員昨日執行林野巡查翻車意外，楊男傷重不治。記者徐白櫻／翻攝
林業保育署知本工作站楊姓巡山員昨日執行林野巡查翻車意外，楊男傷重不治。記者徐白櫻／翻攝

台東縣卑南鄉利嘉林道發生小客車翻覆事故，經警方到場發現，車上駕駛是林業保育署台東分署楊姓巡山員，疑下山途中在林道上從6公尺高邊坡翻覆，警消到場時楊男彈出車外，送醫後不治，警方正深入調查事故原因。

台東縣警分局昨天下午4時26分，卑南鄉利嘉林道發生一輛小貨車翻落山坡事故，楊姓男子連人帶車翻覆在林道上，看起來傷勢十分嚴重，路過民眾急忙打電話報案。

台東縣消防局出動3輛救護車、2輛後勤車，共計10人上山救援，警消到場時，楊男人躺在翻覆的車子旁，現場已經呈現OHCA（呼吸心跳停止），經送醫在晚間6點40分宣告不治。

林業保育署台東分署調查指出，61歲楊姓男子是隸屬知本工作站的資深員工，資歷已有32年之久，平日工作表現認真，昨天上山執行例行性林野巡查，通常只有一人出任務，對此事件同仁感到難過，將依據規定給予撫卹。

警方表示，昨日獲報天色已晚，相關事故發生原因正在調查釐清中。

林業保育署知本工作站楊姓巡山員執行林野巡查發生翻車意外，楊男傷重不治。記者徐白櫻／翻攝
林業保育署知本工作站楊姓巡山員執行林野巡查發生翻車意外，楊男傷重不治。記者徐白櫻／翻攝
林業保育署知本工作站楊姓巡山員昨日執行林野巡查，事故發生後，楊男傷重不治。記者徐白櫻／翻攝
林業保育署知本工作站楊姓巡山員昨日執行林野巡查，事故發生後，楊男傷重不治。記者徐白櫻／翻攝

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