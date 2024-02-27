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國道新竹路段凌晨11車追撞 1貨車駕駛傷重送醫不治

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

現場追撞車輛占據內線2車道及外側路肩，一度僅有1車道可通行。記者巫鴻瑋／翻攝
現場追撞車輛占據內線2車道及外側路肩，一度僅有1車道可通行。記者巫鴻瑋／翻攝

國道3號寶山往竹林路段今天凌晨發生11車連環追撞事故，事發現場在竹林交流道前1公里，原本只是小客車與小貨車在內線碰撞，卻疑似視線昏暗，造成後方車輛全煞車不及追撞上來，事故造成1死1傷，警方到場開啟警示燈示警，才避免後續繼續發生追撞意外。

據了解，事發路段為國道3號北上91.7K處，因該路段為下坡彎道，今天凌晨1時20分一輛小客車與小貨車先在內側發生追撞，但後方車輛疑似未注意到前方已因碰撞停在內線的事故車輛，等到過彎才驚覺不對勁，仍煞車不及碰撞上去，事故一共造成9輛小客車、2小貨車碰撞。

事故中，造成2人傷亡，其中68歲小客車駕駛受輕傷送往台大竹東院區，經救治並無大礙，但另一位50歲小貨車駕駛卻沒那麼幸運，疑因撞擊當下力道猛烈，男子當場就昏迷，經緊急送往台北榮總新竹分院仍在到院前失去呼吸心跳。

國道警方指出，事故現場為下坡路段，因1公里後即是竹林交流道，不少駕駛為切出匝道，會在短距離內迅速變換車道，以致造成後方車距不足時即會發生追撞意外，提醒用路人行駛國道仍應保持車距，並隨時注意車前狀況。

國道3號竹林交流道前今凌晨發生11車追撞事故，警方出動多輛警車、工程車到場示警、清理事故現場。記者巫鴻瑋／翻攝
國道3號竹林交流道前今凌晨發生11車追撞事故，警方出動多輛警車、工程車到場示警、清理事故現場。記者巫鴻瑋／翻攝

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