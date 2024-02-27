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台中烏日工廠凌晨火警 大量電纜燃燒火勢驚人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區溪南路二段68巷一處工廠凌晨3時許起火，一樓工廠和擺在工廠外空地上的大量電纜燃燒。圖／民眾提供
台中市烏日區溪南路二段68巷一處工廠凌晨3時許起火，一樓工廠和擺在工廠外空地上的大量電纜燃燒。圖／民眾提供

台中市烏日區溪南路二段68巷一處工廠今天凌晨3時許起火，一樓工廠和擺在工廠外空地上的大量電纜燃燒，火勢驚人，所幸消防局迅即到場布線搶救，並在清晨6時許將火撲滅，無人傷亡，起火原因調查中。

據了解，廠房燃燒面積約30平方公尺，空地截積的電纜燃燒面積約200平方公尺，消防局第三大隊長詹仁傑指揮第三大隊、溪湳分隊等9個單位，出動消防車輛24輛、消防人員64人前往灌救。

消防人員到場後，立即布水線搶救，火勢在凌晨4時49分控制，6時06分撲滅。

台中市烏日區溪南路二段68巷一處工廠凌晨3時許起火，一樓工廠和擺在工廠外空地上的大量電纜燃燒。圖／民眾提供
台中市烏日區溪南路二段68巷一處工廠凌晨3時許起火，一樓工廠和擺在工廠外空地上的大量電纜燃燒。圖／民眾提供
台中市烏日區溪南路二段68巷一處工廠凌晨3時許起火，一樓工廠和擺在工廠外空地上的大量電纜燃燒。圖／民眾提供
台中市烏日區溪南路二段68巷一處工廠凌晨3時許起火，一樓工廠和擺在工廠外空地上的大量電纜燃燒。圖／民眾提供

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