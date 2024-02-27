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影／豐原家庭式加工廠兼住家凌晨大火救出7人 住警器發揮功用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一棟4層樓家庭式加工廠兼住家今天凌晨發生大火，7人受困屋內，消防隊員搭梯搶救，其中3人受傷送醫，一家人在睡夢中被住警器警報聲驚醒報案，住宅用火災警報器不斷響起：「火災火災，發生火災」，7人都獲救。

台中市消防局火調人員今天回現場勘查，調查起火原因，附近鄰居也趕到現場關心，聽到3人受傷無生命危險，有人說「老天保佑」。

台中市消防局今天凌晨3點19分獲報，台中市豐原區豐原大道四段有民宅火警，立即派遣轄區豐南分隊、第一大隊等計5個單位，出動消防車13輛、救護車5輛，消防人員47名，由黃東泰副大隊長擔任指揮官。

現場是4層建築，1樓機械零件加工區起火燃燒，立即佈線搶救及人命搜救，火勢於3點40分控制，3點40分撲滅，燃燒面積約80平方公尺。

民宅內共有7名民眾受困，消防人員架梯及雲梯車救出3人並送醫救治，其餘民眾引導下樓，傷者都被送到衛福部豐原醫院急救。

消防隊員到場時一樓火勢大，還傳出爆炸聲，一樓有瓦斯鋼瓶已燒黑，消防隊員上樓搶救時，3樓住警器還傳出警報聲「火災火災，發生火災」，當時一家人在2、3樓熟睡，被住警器驚醒，打電話求救，消防隊員搭梯從2樓救出，因為3樓陽台不鏽鋼鐵窗一度無法剪開，走道和陽台堆置太多雜物，不易搶救。

24歲塗男吸入性嗆傷，意識清楚，無生命危險，住院觀察；55歲黃女，吸入性嗆傷，意識清楚，無生命危險，住院觀察；48歲郭女吸入性嗆傷，意識清楚，四肢燒燙傷，一度面積有75%，二度面積有10%，今天早上轉中國醫藥大學醫院治療。

豐原區今天凌晨發生大火，家庭式加工廠兼住家起火，消防隊員救出7人。圖／台中市消防局提供
豐原區今天凌晨發生大火，家庭式加工廠兼住家起火，消防隊員救出7人。圖／台中市消防局提供
豐原區今天凌晨發生大火，家庭式加工廠兼住家起火，消防隊員救出7人，火調人員今天到現場勘查。記者游振昇／攝影
豐原區今天凌晨發生大火，家庭式加工廠兼住家起火，消防隊員救出7人，火調人員今天到現場勘查。記者游振昇／攝影
豐原區今天凌晨發生大火，家庭式加工廠兼住家起火，消防隊員救出7人。圖／台中市消防局提供
豐原區今天凌晨發生大火，家庭式加工廠兼住家起火，消防隊員救出7人。圖／台中市消防局提供
豐原區今天凌晨發生大火，家庭式加工廠兼住家起火，消防隊員救出7人。圖／台中市消防局提供
豐原區今天凌晨發生大火，家庭式加工廠兼住家起火，消防隊員救出7人。圖／台中市消防局提供

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