影／豐原民宅暗夜大火7人受困消防救出 3人受傷送醫
台中市豐原區一棟4層樓民宅今天凌晨發生大火，7人受困屋內，消防隊員搭梯搶救，其中3人受傷送醫，起火原因由消防局調查中。
台中市消防局今天凌晨3點19分獲報，台中市豐原區豐原大道四段有民宅火警，立即派遣轄區豐南分隊、第一大隊等計5個單位，出動消防車13輛、救護車5輛，消防人員47名，由黃東泰副大隊長擔任指揮官。
現場是4層建築，1樓機械零件加工區起火燃燒，立即布線搶救及人命搜救，火勢於3點40分控制，3點40分撲滅，燃燒面積約80平方公尺。
民宅內共有7名民眾受困，消防人員架梯及雲梯車救出3人並送醫救治，其餘民眾引導下樓。
受傷者2女1男，48歲女子、雙下肢、臉部2度75%、意識清楚、送衛福部豐原醫院救治；56歲女子、口鼻吸入性嗆傷、意識清楚、送衛福部豐原醫院救治；25歲男子、口鼻吸入性嗆傷、手腳擦傷紅腫、意識清楚、送衛福部豐原醫院救治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言