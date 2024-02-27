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影／豐原民宅暗夜大火7人受困消防救出 3人受傷送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一棟4層樓民宅今天凌晨發生大火，7人受困屋內，消防隊員搭梯搶救，其中3人受傷送醫，起火原因由消防局調查中。

台中市消防局今天凌晨3點19分獲報，台中市豐原區豐原大道四段有民宅火警，立即派遣轄區豐南分隊、第一大隊等計5個單位，出動消防車13輛、救護車5輛，消防人員47名，由黃東泰副大隊長擔任指揮官。

現場是4層建築，1樓機械零件加工區起火燃燒，立即布線搶救及人命搜救，火勢於3點40分控制，3點40分撲滅，燃燒面積約80平方公尺。

民宅內共有7名民眾受困，消防人員架梯及雲梯車救出3人並送醫救治，其餘民眾引導下樓。

受傷者2女1男，48歲女子、雙下肢、臉部2度75%、意識清楚、送衛福部豐原醫院救治；56歲女子、口鼻吸入性嗆傷、意識清楚、送衛福部豐原醫院救治；25歲男子、口鼻吸入性嗆傷、手腳擦傷紅腫、意識清楚、送衛福部豐原醫院救治。

豐原區今天凌晨發生民宅大火，救出7人，3人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
豐原區今天凌晨發生民宅大火，救出7人，3人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
豐原區今天凌晨發生民宅大火，救出7人，3人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
豐原區今天凌晨發生民宅大火，救出7人，3人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
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豐原區今天凌晨發生民宅大火，救出7人，3人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
豐原區今天凌晨發生民宅大火，救出7人，3人受傷送醫。圖／台中市消防局提供
豐原區今天凌晨發生民宅大火，救出7人，3人受傷送醫。圖／台中市消防局提供

台中市 意識 衛福部

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