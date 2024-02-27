影／因債務糾紛射煙火爆燒民宅 宜警逮3嫌稱：拿錢辦事
宜蘭羅東鎮培英路一間民宅26日凌晨發生火警，騎樓遭人縱火釀災，屋主一家4口被救出送醫，尚有1人在加護病房。根據監視器畫面，暗夜中有名男子不斷朝屋內騎樓射放煙火，直到起火燃燒才逃離，警方今下午循線查獲3名涉案少年，供稱「拿錢辦事」，目前正進一步追緝幕後主嫌。
這間民宅本月初也曾遭黑衣人持棍棒砸毀玻璃及汽機車，事隔20幾天又被人縱火，疑因屋主的兒子在外與人發生債務糾紛，屋主兒子已經離家多時，對方找上家人尋仇。
據了解，26日凌晨零時9分，當時屋主的女兒還沒睡，聽到樓下有施放煙火的吵雜聲，直接看監視器發現有一名少年騎腳踏車到門口，不斷朝屋內猛射煙火，煙花四散，直到騎樓物品起火燃燒。
路人看到騎樓冒出熊熊火光，大喊「有人嘸？火燒厝喔」，也有人在對街拍到火災的影片貼在臉書社群。
警方根據監視器畫面及目擊者陳述，循線追查到3名15、16歲少年，26日下午被帶回警局詢問，3人供稱「拿錢辦事」，回答避重就輕，幕後應該有主嫌指使犯案，正進一步擴大追查。
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