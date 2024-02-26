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好貴！Lexus撞千萬超跑麥拉倫 維修費恐上看百萬元

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區環中路、朝馬路口在今天下午3時許，發生一起Lexus休旅車與超跑麥拉倫的交通事故，Lexus休旅車的右前車頭、麥拉倫的左後保桿有車損，該輛麥拉倫為租賃車牌因麥拉倫各款式在台灣售價在千萬至2500萬元間，屆時維修費恐不斐，目前警方已到場調查，釐清案發經過與肇事原因，車商估算，麥拉倫的後保桿毀損，維修費用恐上看80至100萬元。

中華民國汽車鑑價協會理事長黃健泰說，根據媒體提供的相片，Lexus前下巴有受損，若回原廠修理，維修費應需10萬至20萬元間，外廠的話也需數萬元，麥拉倫則因款式是570 S Spider新車加選配要價約在1300萬元間，因此維修費用會落在80萬元至100萬元間，實際的維修費用，需要看到實車後才能估算。

台中市西屯區環中路、朝馬路在今天下午3時許，發生Lexus休旅車與超跑麥拉倫的事故，兩車的車頭、車身有毀損痕跡。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、朝馬路在今天下午3時許，發生Lexus休旅車與超跑麥拉倫的事故，兩車的車頭、車身有毀損痕跡。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、朝馬路在今天下午3時許，發生Lexus休旅車與超跑麥拉倫的事故，兩車的車頭、車身有毀損痕跡。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、朝馬路在今天下午3時許，發生Lexus休旅車與超跑麥拉倫的事故，兩車的車頭、車身有毀損痕跡。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、朝馬路在今天下午3時許，發生Lexus休旅車與超跑麥拉倫的事故，兩車的車頭、車身有毀損痕跡。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、朝馬路在今天下午3時許，發生Lexus休旅車與超跑麥拉倫的事故，兩車的車頭、車身有毀損痕跡。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、朝馬路在今天下午3時許，發生Lexus休旅車與超跑麥拉倫的事故，兩車的車頭、車身有毀損痕跡。圖／讀者提供
台中市西屯區環中路、朝馬路在今天下午3時許，發生Lexus休旅車與超跑麥拉倫的事故，兩車的車頭、車身有毀損痕跡。圖／讀者提供

休旅車 售價

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