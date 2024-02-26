樹林神壇放火焚燒舊神像 消防隊射水告誡露天燃燒可罰錢

新北市樹林區柑園街某神壇前天晚上私自焚燒舊神像產生大量火煙，民眾以為發生火警立即報案，消防隊趕抵迅速撲滅火勢，並告誡行為違反空汙法、廢棄物清理法，最高可罰300萬元。

這處設在鐵皮廠房的神壇，前天晚上10時許在四周堆滿各類雜物的門前，私自焚燒舊神像，鄰居看見熊熊火光和濃煙，隨即向119通報發生火警。柑園消防分隊人車趕抵，迅速射水撲滅火勢。

神壇人員連忙解釋，因為舊神像年久斑駁已淘汰更新，所以在門前露天焚燒，並強調有備妥滅火器、派人看守。消防隊則告誡對方，私自焚燒廢棄物是違法行為，罰則很重，若不懂可請教環保局，且有延燒釀成火災的風險，切勿輕忽。