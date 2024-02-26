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假租屋真詐騙！網路約看房卻推投資 桃園包租婆險落入陷阱

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名林姓婦人，日前在網路上刊登租房資訊要出租房屋，沒想到卻被詐騙集團盯上，假借想要租屋與林婦聯繫，實際上卻是要誘騙她投資，林婦被話術吸引前往郵局要匯款新台幣2萬元，行員察覺異狀向警方通報，經員警到場勸說後順利阻詐。

大園分局大園派出所今上午11點多接獲轄內郵局通報，一名林姓婦人欲臨櫃匯款2萬元，雖然金額不高，但行員詢問她匯款用途，林婦僅表示是用來投資，但她對於相關細節及匯款對象卻不是非常清楚，行員察覺有異於是通報警方到場關心。

林婦向警方表示，日前她在網路上刊登租房資訊，沒多久有人以通訊軟體加她好友稱想要租屋，但談得差不多後，對方卻又藉故不租，開始述說他的投資豐功偉業，聲稱靠著投資股票、黃金賺了好幾百萬元，隨後又提供穩賺不賠的投資網站會員資訊，林婦被話術吸引失去戒心，才會想依照指示到郵局匯款。

員警一聽馬上就察覺這是常見的詐騙手法，隨即以實際的案例進行勸說，林婦才驚覺受騙上當，感謝員警及時提醒，幫她守住辛苦存下的積蓄。警方也提醒，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，請民眾不要相信來路不明的投資管道，更不要輕易匯款，如接獲陌生人提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當。

桃園市大園區一名林姓婦人，日前在網路上刊登租房資訊要出租房屋，沒想到卻被詐騙集團盯上，假借想要租屋與林婦聯繫，實際上卻是要誘騙她投資。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名林姓婦人，日前在網路上刊登租房資訊要出租房屋，沒想到卻被詐騙集團盯上，假借想要租屋與林婦聯繫，實際上卻是要誘騙她投資。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名林姓婦人，日前在網路上刊登租房資訊要出租房屋，沒想到卻被詐騙集團盯上，假借想要租屋與林婦聯繫，實際上卻是要誘騙她投資。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名林姓婦人，日前在網路上刊登租房資訊要出租房屋，沒想到卻被詐騙集團盯上，假借想要租屋與林婦聯繫，實際上卻是要誘騙她投資。記者周嘉茹／翻攝

網路 詐騙集團 郵局

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