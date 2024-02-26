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苗栗頭屋消防分隊接生急產女嬰滿月了 父母至分隊再感謝

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣政府消防局頭屋分隊高級救護技術員黃雅慧、隊員黃柏璁、邱國境月前執勤，現場接生急產新生兒，母女均安，女嬰剛滿月，父母今天到分隊感謝，縣長鍾東錦到場致贈禮金恭賀新生兒的誕生，場面溫馨。

鍾姓婦人今年1月24日懷孕30多周在苗栗市住家，突然感到不正常腹痛，丈夫趕緊報請「119」，黃雅慧、黃柏璁、邱國境到場，發現鍾婦在家中羊水已破裂，當協助至1樓擔架上時，再次檢查發現新生兒露出胎頭，立即決定現場接生，順利產下女嬰，母女均安。

女嬰剛滿月不久，家人帶著到頭屋消防分隊，感謝執行急產接生的救護人員高品質的接生處置，讓小女兒順利的出生，鍾東錦、縣議員許櫻萍、頭屋鄉長徐鑫榮到場恭賀，鍾東錦並致贈禮金，及濕紙巾、彩色筆、苗栗消防Q火貓玩偶等，同時在賀卡上寫下祝福誕生的語句。

鍾東錦頒發當天執行急產救護勤務的黃雅慧、黃柏璁、邱國境獎勵金，肯定他們處變不驚、處置得當，鍾東錦表示，訓練消防隊員就是為了增進「本事」，如果消防隊員本身醫療常識夠，救護的動作就會很正確，可以挽救很多生命，他也鼓勵消防局每年派員接受訓練，希望每個值班台都有高級救護技術員待命出勤，當發生緊急事故時，立即出勤發揮救護功能。

苗栗縣政府消防局頭屋分隊高級救護技術員黃雅慧、隊員黃柏璁、邱國境月前執勤，現場接生急產新生兒，母女均安，家人今天到分隊感謝。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府消防局頭屋分隊高級救護技術員黃雅慧、隊員黃柏璁、邱國境月前執勤，現場接生急產新生兒，母女均安，家人今天到分隊感謝。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府消防局頭屋分隊高級救護技術員黃雅慧、隊員黃柏璁、邱國境月前執勤，現場接生急產新生兒，母女均安，家人今天到分隊感謝。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府消防局頭屋分隊高級救護技術員黃雅慧、隊員黃柏璁、邱國境月前執勤，現場接生急產新生兒，母女均安，家人今天到分隊感謝。圖／苗栗縣政府提供

接生 鍾東錦

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