苗栗頭屋消防分隊接生急產女嬰滿月了 父母至分隊再感謝

苗栗縣政府消防局頭屋分隊高級救護技術員黃雅慧、隊員黃柏璁、邱國境月前執勤，現場接生急產新生兒，母女均安，女嬰剛滿月，父母今天到分隊感謝，縣長鍾東錦到場致贈禮金恭賀新生兒的誕生，場面溫馨。

鍾姓婦人今年1月24日懷孕30多周在苗栗市住家，突然感到不正常腹痛，丈夫趕緊報請「119」，黃雅慧、黃柏璁、邱國境到場，發現鍾婦在家中羊水已破裂，當協助至1樓擔架上時，再次檢查發現新生兒露出胎頭，立即決定現場接生，順利產下女嬰，母女均安。

女嬰剛滿月不久，家人帶著到頭屋消防分隊，感謝執行急產接生的救護人員高品質的接生處置，讓小女兒順利的出生，鍾東錦、縣議員許櫻萍、頭屋鄉長徐鑫榮到場恭賀，鍾東錦並致贈禮金，及濕紙巾、彩色筆、苗栗消防Q火貓玩偶等，同時在賀卡上寫下祝福誕生的語句。