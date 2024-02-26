台北市去年詐騙4008件 財損破12億...比前年多騙4億

台北市刑大統計，台北市去年共有4008件詐騙案、財損金額達12億餘元，雖然案件數跟前年4044件相差不大，但財損跟前年的8億餘元，增加了近4億元。北市刑大分析，詐騙集團善於利用資安漏洞來竊取個資，進一步行騙，有鑑於此，警方今天宣導7大守則，幫助民眾提升防詐能力。

警方宣導以下七大守則如下：

一、保持懷疑態度。對於來自陌生來源或不尋常的信息，要保持警戒心。尤其是收到緊急性高或者帶有威脅性的訊息，只要覺得奇怪，就絕對是詐騙。

二、驗證對方身分。在需要提供個人信息或進行金錢交易的情況下，務必確保對方真實可信。最好通過正規的途徑聯絡相關機構或人員，這樣能夠更有效地保護自己的財務安全。

三、留意社群軟體。在社交媒體上，不要公開太多敏感信息，最好設定隱私設置，確保只和信任的人分享。不要把太私人的事情或者重要的個人資料公諸於眾，才能更好地保護自己的隱私。

四、定期更新密碼。定期更改網站和應用程式的密碼，使用複雜的密碼組合，避免使用容易被猜測的密碼，對待密碼要像是家門的鑰匙一樣，可別讓人輕鬆猜到。

五、勿點不明連結。絕對別去點擊未知或可疑的連結，尤其是通過電子郵件或社交媒體發送的。可以直接去相關的網站確認信息的真實性，避免陷入釣魚攻擊。

六、保護個人設備。定期更新手機、電腦、平板操作系統版本和防毒軟體，並確保有開啟防火牆，也別冒著中毒的風險下載盜版軟體。