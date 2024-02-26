北巿信義區路人亂抱嬰兒？ 網紅稱創作...警辦她「散布謠言」
網紅「泳琳姊姊」王姓女子在TikTok上傳影片，片中一名男子在台北市信義區人行道被指控從嬰兒推車亂抱他人嬰兒。警方今聯繫王，她稱創作拍攝，嬰兒未被亂抱，警方將通知到案說明，依社會秩序維護法查辦。
這則影片中一名女子手抱嬰兒，與持手機拍攝的男子，指控一名穿黑色上衣男子從嬰兒推車亂抱嬰兒，質問「為什麼可以這樣亂抱別人小孩」，表示「你想抱你可以跟我們說，你不要這樣子直接把他抱走。」該男回答喜歡小孩，他生不出來，還說「抱一下又不會怎樣」、「只是碰一下而已」。
北市信義警分局三張犁派出所今獲悉影片，檢視拍攝地點在東興路，近期未接獲相關報案，聯繫上傳影片的網紅「泳琳姊姊」王姓女子，她稱創作拍攝，嬰兒未被亂抱。因影片未加註字幕標示為創作拍攝，警方認為涉社會秩序維護法的散布謠言足以影響公共安寧，將通知到案說明。
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