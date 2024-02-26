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粗心闖禍！工程車司機吊臂高舉上路 扯斷號誌燈桿恐賠40萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮福田里福田五路與苗130線路口，前天發生一起離譜交通意外！1輛鎮公所施設路燈外包商的卡吊工程車，載著著電桿要去施工，但司機一時粗心車上吊臂未收，整輛車就高舉著吊臂開上路，結果剛從福田五路轉進苗130線時，當場扯斷路口1支號誌燈桿。

警方表示，這起離譜交通事故，發生在24日下午4點20分左右，路口號誌桿被肇事工程車扯斷，傾倒佔用道路，員警獲報到場立即實施交通管制，並通知縣府工務處人員到場處理，所幸未波及其他車輛及路人。

劉姓駕駛酒測值為0，坦承因一時疏忽，在之前完成水泥電桿吊掛作業後，忘記將吊臂收起來即開車上路準備前往下一處地點施工。

現場隨後由肇事工程車先協助吊掛，將傾倒的號誌桿移置路旁後，恢復通車。不過據工務處人員粗估，毀損的號誌燈桿及修復施工作業，加起來的費用約40萬元，屆時將向肇禍司機求償。

肇事工程車司機因一時粗心，車上吊臂未收，整輛車就高舉著吊臂開上路，結果剛從福田五路轉進苗130線時，當場扯斷路口1支號誌燈桿。圖／警方提供
肇事工程車司機因一時粗心，車上吊臂未收，整輛車就高舉著吊臂開上路，結果剛從福田五路轉進苗130線時，當場扯斷路口1支號誌燈桿。圖／警方提供
肇事工程車司機因一時粗心，車上吊臂未收扯斷1支號誌燈桿，幸未波及其他車輛及路人。圖／警方提供
肇事工程車司機因一時粗心，車上吊臂未收扯斷1支號誌燈桿，幸未波及其他車輛及路人。圖／警方提供

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