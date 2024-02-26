影／有黑衣人徘徊及鞭炮聲..羅東民宅疑遭縱火救出4人

宜蘭縣羅東鎮培英路一間3樓半的透天民宅，今天凌晨驚傳火警，路人發現騎樓瞬間起火，冒出熊熊火光，嚇得大喊「有人嘸？火燒厝喔」，附近民眾在火災前聽到鞭炮聲、見黑衣人在附近徘徊，不排除遭縱火，警消正調查中。

這起火災位於羅東鎮市區，消防局於凌晨零時13分獲報，派遣羅東、廣興、冬山分隊人員救災，抵達現場發現一樓門口起火，林姓屋主一家4口被困在3樓，現場火勢於零時27分控制，消防人員把4人護送下樓送醫，意識清楚。

為何起火點位於騎樓，而且瞬間冒出熊熊火光，根據民眾貼在「宜蘭知識+」臉書影片，當時路人發現時大喊「有人嘸？火燒厝喔」，而且火災發生前，屋外出現一陣類似鞭炮的聲音，不久後起火燃燒，經查訪目擊者指稱，火災前曾有黑衣人在附近徘徊。