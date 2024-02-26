板橋公寓火警竄大量火舌濃煙 新北消防馳援10分鐘撲滅

新北市板橋區和平路1間公寓今天上午9時許突然發生火警，火舌及濃煙不斷竄出，新北市消防局獲報派遣25輛消防車、91名消防員前往灌救。消防人員到場時發現3樓後陽台已竄出火舌及大量濃煙，立即佈線上樓搶救並疏散公寓住戶，10分鐘後順利將火勢撲滅，所幸屋主及時逃生並未受傷，確切起火原因仍待調查。

據了解，起火的公寓位於板橋區和平街24巷內，今天上午9時許該公寓3樓突然竄出火舌及濃煙，民眾見狀立即報警。所幸起火戶屋主及時逃出並未受傷，消防人員到場後佈署2水線上樓搶救火勢，並派遣2組搜救人員疏散公寓住戶及進入屋內搜救，10分鐘後就將火勢撲滅。消防人員清理火場時發現起火點是廚房雜物，燃燒面積約3平方公尺。