快訊

緩解金廈「警張」？ 藍綠對「民對民協商」看法不同

通緝犯逃泰遭槍殺！臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

丟臉到國外！一群台人遊日本藏王樹冰「嬉笑插隊」 老外開罵也沒用

板橋公寓火警竄大量火舌濃煙 新北消防馳援10分鐘撲滅

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區和平路1間公寓今天上午9時許突然發生火警，火舌及濃煙不斷竄出，新北市消防局獲報派遣25輛消防車、91名消防員前往灌救。消防人員到場時發現3樓後陽台已竄出火舌及大量濃煙，立即佈線上樓搶救並疏散公寓住戶，10分鐘後順利將火勢撲滅，所幸屋主及時逃生並未受傷，確切起火原因仍待調查。

據了解，起火的公寓位於板橋區和平街24巷內，今天上午9時許該公寓3樓突然竄出火舌及濃煙，民眾見狀立即報警。所幸起火戶屋主及時逃出並未受傷，消防人員到場後佈署2水線上樓搶救火勢，並派遣2組搜救人員疏散公寓住戶及進入屋內搜救，10分鐘後就將火勢撲滅。消防人員清理火場時發現起火點是廚房雜物，燃燒面積約3平方公尺。

新北市消防局第一大隊大隊長羅凱文表示，火警發生時應立即撥打119報案並大聲呼救及迅速逃生，廚房爐具應選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，避免因事忘記在煮食而發生火災。

新北市消防局派出大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局派出大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝

公寓 廚房

延伸閱讀

嘉市玉山路傳民宅火警 消防隊人車搶救

宜蘭羅東民宅凌晨驚傳火警 救出4人送醫 意識清楚

林口公寓清晨冒濃煙 新北消防馳援 電暖爐沙發全燒毀

影／台南中西區磚造平房火警 疑似屋主及母親已無生命跡象

相關新聞

網質疑星籍爆乳網紅在台造假衝流量「沒遣返」 移民署回應了

新加坡網紅鄭姓女直播主「kiaraakitty」2月來台環島，9日在高雄街頭直播時，突遭女怪客「蛋襲」，引起網路騷動與高...

板橋公寓火警竄大量火舌濃煙 新北消防馳援10分鐘撲滅

新北市板橋區和平路1間公寓今天上午9時許突然發生火警，火舌及濃煙不斷竄出，新北市消防局獲報派遣25輛消防車、91名消防員...

伸港三姊弟善款專戶3天湧千萬 彰縣府今中午緊急關帳戶

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟本月22日傍晚，遭無照駕駛休旅車的蕭姓老翁撞飛，因3姊弟單親又是中低收入戶，彰化縣府開設捐款專戶，...

影／嚇！蘆洲大樓外牆有人 雲梯車趕抵升臂營救

新北市蘆洲區長榮路今天上午有1名女子站在4樓窗外屋凸，路人嚇得趕緊報案，後來消防隊架設氣墊戒護，並進入屋內勸說安撫，家屬...

兩月連3起落軌意外 少年遭區間車撞擊命大輕傷

台鐵又傳落軌意外！一列區間車昨晚10時17分許行經台鐵九曲堂站時，撞及侵入軌道的一名少年，所幸少年命大，僅手腳輕微擦傷，...

執法過激又亂開單被投訴 新北警記過調職列優先汰除

新北市板橋分局1名潘姓警員5年前盤查時將對方強壓在地，還用腿部、臀部壓住其頭部險些造成窒息，潘員事後遭民眾提告，法院判潘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。