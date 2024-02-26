伸港三姊弟善款專戶3天湧千萬 彰縣府今中午緊急關帳戶

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟本月22日傍晚，遭無照駕駛休旅車的蕭姓老翁撞飛，因3姊弟單親又是中低收入戶，彰化縣府開設捐款專戶，截至目前為止善款湧入逾千萬元，縣府今天中午停止受理給三姊弟捐款。社會處指出，捐贈三姊弟善款將專款專用，並成立信託專戶，作為她們未來醫療、復健、照顧及生活所需。

縣府社會處說，為協助伸港鄉陳姓三姐弟後續醫療及生活費用，自2月22日起提供台灣銀行彰化分行彰化縣社會救助金專戶受理民眾指定捐款，感謝善心人士發揮愛心， 善款已逾千萬元。