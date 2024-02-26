伸港三姊弟善款專戶3天湧千萬 彰縣府今中午緊急關帳戶
彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟本月22日傍晚，遭無照駕駛休旅車的蕭姓老翁撞飛，因3姊弟單親又是中低收入戶，彰化縣府開設捐款專戶，截至目前為止善款湧入逾千萬元，縣府今天中午停止受理給三姊弟捐款。社會處指出，捐贈三姊弟善款將專款專用，並成立信託專戶，作為她們未來醫療、復健、照顧及生活所需。
縣府社會處說，為協助伸港鄉陳姓三姐弟後續醫療及生活費用，自2月22日起提供台灣銀行彰化分行彰化縣社會救助金專戶受理民眾指定捐款，感謝善心人士發揮愛心， 善款已逾千萬元。
縣府初步評估目前善款金額可提供三姊弟未來生活，今天中午起停止接受捐款，將愛心資源留給其他需要的人，社會處說，將協助伸港鄉三姊弟後續照顧，穩定家庭生活，讓三姐弟可以專心就醫、安心就學、安定生活，社會處也呼籲大眾注意個資保密，以維護兒童權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言