影／嚇！蘆洲大樓外牆有人 雲梯車趕抵升臂營救

新北市蘆洲區長榮路今天上午有1名女子站在4樓窗外屋凸，路人嚇得趕緊報案，後來消防隊架設氣墊戒護，並進入屋內勸說安撫，家屬聞訊立即趕回，最後由雲梯車從屋外將人安全接回地面，送醫檢查。

據了解，該名年約40歲女子已經多次情緒失控，有時候是白天、有時候夜晚，消防隊多次獲報派遣人車趕抵，協助勸導安撫確認安全無虞之後即收隊。

今天上午9時許，民眾看見大樓外牆有人影晃動，由於衣褲和牆面顏色很接近，仔細查看才發現女子已經爬出窗戶，赤腳站在外牆狹窄屋凸，嚇得趕緊報案。

由於派出所就在隔壁，警方和消防隊趕抵拉起管制線，迅速架設氣墊、升起雲梯車梯臂，派員分別從屋內、屋外安撫女子情緒，家屬聞訊也趕回協助。最後由雲梯車從屋外將人安全接回地面，家屬、員警陪同送醫檢查。

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